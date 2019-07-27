На 219-м округе в Киеве "слуга народа" Тищенко победил нардепа Третьякова

Разрыв между первым и вторым местом превысил более пяти тысяч голосов

Украина выбирает президента. Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 219 в Киеве после подсчета 100% протоколов победил выдвиженец от партии "Слуга народа" Николай Тищенко с результатом 30,88% (23 702 голоса). На втором месте оказался нардеп-самовыдвиженец Александр Третьяков – за него отдали голоса 23,86% избирателей (18 320 голосов).

Напомним, Тищенко Николай Николаевич родился 17 мая 1972 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "ПКФ "РИМИД", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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