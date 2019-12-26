Обвинения в домогательствах и громкие заявления: самые резонансные скандалы звезд в 2019 году

Уходящий год оказался "богатым" на скандалы

Самые громкие скандалы артистов Фото: Instagram.com

Каждый человек в своей жизни сталкивался с конфликтами и неприятными ситуациями. Знаменитости – не исключение, ведь их жизнь полна скандалов из-за пристального внимания прессы.

Сегодня.Lifestyle продолжают подводить итоги уходящего 2019 года и предлагают вспомнить самые громкие скандалы звезд.

LOBODA "украла" фото у модели

Совсем недавно певица оконфузилась публикацией в Instagram откровенного фото, которое оказалось чужим. На снимке была запечатлена полностью обнаженная девушка в стойке на голове. Кадр был сделан на пирсе. Однако откровенное фото не только стало хитом в сети, набрав свыше 200 тысяч лайков за час, но и вызвало споры среди подписчиков Светланы Лободы.

"Принять позу. В Нижнем Новгороде я встану на сцене", – написала артистка.

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

В комментариях подписчики спрашивали Светлану, кто позирует на фото, однако певица решила оставить их без внимания. Несмотря на сходство девушки, которая позирует на фото, со Светланой Лободой, многие посчитали, что это не певица. И оказались правы. Активные юзеры нашли данный снимок в другом Instagram-аккаунте, и он был опубликован 26 мая.

Через некоторое время нашлась обладательница украденной фотографии, которая разоблачила Свету на своей странице в социальной сети.

"Знаменитость притворяется мной! Я не могу понять, почему человек с 5 миллионами подписчиков крадет мою фотографию и притворяется мной! Что не так с людьми? Зачем ты это делаешь, Светлана Лобода? Вдобавок ко всему, фотография была отретуширована, чтобы фигура выглядела стройнее. И вместо того, чтобы признать, что она сделала... Она удаляет комментарии, которые упоминают меня, и удаляет мои комментарии тоже. Работы художника должны быть защищены", – написала в посте Nude Yoga Girl.

Девушка также добавила, что Светлана Лобода удаляет ее комментарии и блокирует всех, кто пишет о том, что на фото – Nude Yoga Girl.

Лобода украла чужое фото / Скриншот instagram.com/stories/nude_yogagirl/

Сама Лобода так и не признала свою вину. В stories артистка опубликовала скриншот поста Nude Yoga Girl и добавила подпись, мол, не утверждала, что на фото именно она.

Лобода украла чужое фото / Скриншот instagram.com/stories/lobodaofficial/

Скандальное заявление ANNA MARIA касательно Крыма

В финале Нацотбора на "Евровидение 2019" выступил дуэт ANNA MARIA, который накануне конкурса дал скандальное интервью Роману Скрыпину. Анна и Мария Опанасюк не признали аннексию Крыма. Ведущий Сергей Притула затронул данную тему после выступления девушек.

ANNA MARIA Фото: instagram.com/annamariaduet

"Останній тиждень ми відчуваємо на собі стільки негативу. Обговорюють не стільки нас, скільки наших батьків. Ми відчули 30-і роки Радянського союзу, коли нас примушують відмовитися від наших батьків. Ми свій вибір зробили, батьки зробили, але ми не можемо відмовитися від батьків. Якби нас змусили обрати між конкурсом та батьками, ми б, як будь-яка нормальна людина, обрали батьків. Нам дуже прикро, що люди судять нас не стільки по творчих справах, скільки по заголовках у пресі. Ми сподіваємось, що журі і глядачі зроблять вибір, хто насправді має представляти Україну на європейському конкурсі. Ми любимо Україну!", – со слезами на глазах сказали Анна и Мария.

Джамала, чьи родные тоже проживают в Крыму, прокомментировала речь девушек: "Як ви можете казати в інтерв’ю, що "Крим – це наша батьківщина"? Є тільки одна відповідь на це запитання: Крим – це Україна!".

Красноречиво подытожил разговор Евгений Филатов: "Вчерашнее интервью – полная ж*па для вас". После этого скандал не утих, спустя время девушки выступили на "Новой волне" в Сочи как представительницы от Украины. Это вызвало у общество волну негодования, ведь девушки сильно оскандалились во время участия в Национальном отборе.

Скандалы вокруг Национального отбора на Евровидение 2019

В этом году с Нацотбором связано необычайно много скандалов. Все началось с того, что накануне конкурса группу KAZKA обвинили в плагиате. Якобы создатели хита "Плакала" использовали чужую мелодию. Однако продюсер коллектива Юрий Никитин сообщил, что в песне использован семпл из звукового банка The Arabian Trap Man, доступ к которому есть у всех продюсеров в мире.

Ситуацию усугубило скандальное интервью финалисток ANNA MARIA тележурналисту Роману Скрыпину. Победителем Нацотбора стала певица MARUV, однако после длительных переговоров артистка отказалась представлять Украину на Евровидении 2019. Причиной стал договор НОТУ – его подписывают все артисты, которые едут на конкурс. Некоторые пункты документа MARUV назвала "кабальными". К примеру, певица отказалась передавать НОТУ авторские права на конкурсную песню.

Финал Нацотбора на Евровидение 2019 Фото: Сегодня

Член правления НОТУ Александра Кольцова сообщила, что договор является стандартным для всех представителей Украины на Евровидении. Аналогичный документ в свое время подписали Джамала, O.TORVALD и MELOVIN.

Однако в нынешнем договоре все же появилось два новых пункта: в случае невыполнения обязательств артист должен оплатить штраф – 2 млн грн; представитель Украины должен отказаться от гастролей в РФ. И если от выступлений в России MARUV была готова отказаться, то огромная сумма штрафа смутила певицу. К тому же артистка сообщила, что хочет "дарить свое творчество без цензуры".

В результате НОТУ обратилась к участникам, занявшим второе и третье места в Нацотборе. Это Freedom Jazz и KAZKA, однако оба коллектива отказались ехать на Евровидение. Согласно правилам, НОТУ могла выбрать любого другого украинского артиста, но посчитала, что это будет нечестно по отношению к зрителям, которые голосовали за финалистов Нацотбора. Поэтому Украина в этом году не принимала участие в песенном конкурсе, которое проходило в Израиле.

Евровидение 2019 Фото: Сегодня

Наталье Бочкаревой грозит тюрьма

Российской актрисе и звезде сериала "Счастливы вместе" Наталье Бочкаревой, которую обвиняют в употреблении наркотиков, грозит тюремное заключение сроком до трех лет.

28 сентября, в сети было обнародовано видео задержания Бочкаревой. В коротком ролике "Даша Букина" якобы признается в хранении кокаина, после того как сотрудники ГИБДД остановили ее авто для проверки документов.

В СМИ писали, что за рулем актриса выглядела взволнованной и "вела себя подозрительно". В записи слышно, как Бочкарева говорит: "Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства".

Позднее Наталья Бочкарева записала видеообращение, где назвала ролик фейком.

"Я посмотрела это видео, и могу сказать, что оно смонтировано. Тем более что время суток вечернее, и очень плохого качества. Потому что именно сумерки позволили людям что-то там намудрить. В общем, я буду это выяснять", – говорит Наталья в insta-сторис.

Бочкарева записала видеообращение | Фото: instagram.com/stories/natalia_bochkareva_official/

Новость о "кокаине в трусах" актриса называет чьей-то попыткой "заработать и сделать скандал", и призывает фанатов "не верить интернету". Впрочем, многие из звезд и близких знаменитости поддерживают Наташу. "Ложь", "Я все равно не верю", "Это не правдивая информация", – пишут пользователи сети.

В сети защищают Наталью Бочкареву | Фото: instagram.com/stories/natalia_bochkareva_official/

Есть и те, кто обвиняет артистку, но такие комментарии Бочкарева сразу же удаляет, а фолловерам пишет: "Я не терплю ненормативную лексику. Все комментарии с матом будут удаляться".

На данный момент актриса находится под подпиской о невыезде. Отметим, что в конце октября 39-летнюю Наталью Бочкареву по решению суда лишили водительских прав на год и восемь месяцев.

Ко всему, актрису оштрафовали на 30 тысяч рублей (около 12 тысяч гривен, – Ред.) за отказ пройти проверку на наличие алкоголя и наркотиков в крови. По словам близкого к следствию источника, разбирательство Бочкаревой будет рассматриваться в Преображенском суде Москвы, по месту ее прописки.

В Украине отменили концерты российской группы "Воровайки"

Концерты группы "Воровайки" в Украине отменили Фото: Instagram.com

Российская группа "Воровайки" анонсировала выступления в городах Украины: в Одессе – 9 февраля, Днепре – 12 февраля и Николаеве – 14 февраля. Стоит отметить, что коллектив в своем творчестве поддерживает агрессию России против Украины.

В Киеве локацией для выступления "Вороваек" должен был стать Октябрьский дворец, который уже сделал официальное заявление по этому поводу.

"В связи с сообщениями СМИ о проведении концерта группы "Воровайки" в МЦКИ "Октябрьский дворец" сообщаем: В адрес Октябрьского было направлено письмо о проведении данного события, но Октябрьский дворец отказал в подписании договора о проведении этого мероприятия", – говорится в сообщении.

Юрий Бардаш заявил, что в Украине ущемляют русскоязычное население

Украинский продюсер и певец Юрий Бардаш, основавший нашумевшую группу "Грибы", дал интервью известному российскому журналисту Юрию Дудю.

В ходе беседы Юрий Бардаш, который родился в Алчевске (Луганская область), прокомментировал ситуацию в Украине. Так, по его мнению, в Украине происходит "беспредел". "Что я наблюдаю в Украине в последние пять лет: я наблюдаю беспредел в этой стране. Это очень тяжелая тема", – говорит артист.

Продюсер Юрий Бардаш Фото: Facebook-страница Юрия Бардаша

Он также отметил, что не в восторге от отмены русскоязычных школ. По его словам, в Украине ущемляют русскоязычное население.

"Сейчас отменили все русские школы. В Украине 50, или 45 процентов, или 60 русскоговорящих людей, которые выросли, родились, впитали русский язык – это их родной язык. Украина – их страна, но язык их – русский. И чувствуется жесткое давление на этих людей. Вроде бы хочешь что-то сказать, ты сразу "сепаратист", ты сразу "ватник" или там "вышиватник", я не знаю, они понапридумывали столько странных слов. Я глубоко в эту х**ту не влезаю. Просто заходишь в Facebook, там сидит диванное войско и "сыпет" там это все", – заявил Бардаш.

Секс-скандал вокруг Харви Вайнштейна

Секс-скандал вокруг голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах, набирает обороты. На знаменитость в суд подала еще одна предполагаемая жертва – бывшая польская модель Сокола Кая.

Харви Вайнштейн Фото: Getty Images

Польская модель подала на него в суд из-за того, что Харви собирается откупиться за 25 миллионов долларов. Сам продюсер своей вины не признает, но против него выступило множество голливудских звезд – Мадонна, Кара Делевинь, Дженнифер Энистон и другие. Если знаменитость суд признает виновным, то остаток дней Харви проведет в тюрьме.

Пласидо Доминго покинул пост директора оперы

Испанский оперный певец Пласидо Доминго после массовых обвинений в сексуальных домогательствах покинул пост генерального директора оперы Лос-Анджелеса, который занимал на протяжении 16 лет.

Пласидо Доминго Фото: Getty Images

78-летний певец также отменил все свои выступления в опере. Сам артист не считает себя виновным, но после обвинений со стороны двух десятков женщин решил не подставлять коллег и не подвергать их репутацию рискам.

"Недавние обвинения в мой адрес создали такую атмосферу, при которой моя способность служить любимой мной компании была поставлена под угрозу. И хотя я продолжу отстаивать свое имя, я решил, что в интересах театра будет лучше, если я подам в отставку с поста генерального директора и откажусь от всех запланированных будущих выступлений", – заявил оперный певец.

Стоит добавить, что восемь певиц и одна танцовщица заявили, что с конца 1980-х годов в разное время подверглись домогательствам Доминго. 78-летний певец отметил, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". Он подчеркнул, что вступал в отношения только по обоюдному согласию.

Сын королевы Елизаветы II оказался в центре секс-скандала

Второй сын британской королевы Елизаветы II – принц Эндрю – попал в центр секс-скандала, после чего решил сложить свои королевские обязанности. Сына Ее Величества обвинили в связях с подозреваемым в сексуальных преступлениях американским миллиардером Джеффри Эпштейном.

Более того, предполагаемая жертва представителя королевской семьи дала скандальное интервью для телеканала BBC, подробно рассказав о личной встрече с принцем Эндрю.

Вирджиния Джуффре также призналась, что находилась в сексуальном рабстве, в котором ее удерживал американский финансист Джеффри Эпштейн. Оказалось, что в возрасте 17 лет она была вынуждена вступать в интимные отношения с членом королевской семьи.

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По ее словам, с герцогом Йоркским она познакомилась 10 марта 2001 года. Тогда Джеффри отправился с ней в Лондон, чтобы представить своему товарищу. Вместе они посетили VIP-секцию ночного клуба Tramp, где принц умышленно заказал для несовершеннолетней водку и пригласил на танец. После этого они поехали в дом подруги Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.

Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю Фото: BBC

"В машине Гислейн сказала, чтобы я сделала для Эндрю то же, что я делала для Джеффри. И мне просто стало плохо. Это было ужасное время! Самое страшное за всю мою жизнь. Я подверглась насилию со стороны представителя королевской семьи. Я не могла понять, как высшие круги, влиятельные люди этого мира, которые управляют странами, могут допускать такое! И не только допускать, но и участвовать в этом", – рассказала Джуффре.

Сразу же после выхода интервью в Букингемском дворце сделали заявление и опровергли обвинения девушки.

"Полностью не соответствует истине, что герцог Йоркский имел любые сексуальные контакты или отношения с Вирджинией Робертс Джуффре. Любые заявления об обратном являются ложными и необоснованными. Герцог глубоко сочувствует пострадавшим. Он надеется, что со временем они смогут вернуться к нормальной жизни. Герцог готов оказать помощь правоохранительным органам в проведении расследований, если возникнет необходимость. Герцог уже заявил, что не замечал, не становился свидетелем и не подозревал о таком поведении Джеффри Эпштейна", – говорится в официальном заявлении.

Секс-скандал в Голливуде с режиссером "Богемской рапсодии"

В эпицентре секс-скандала оказался талантливый голливудский режиссер Брайан Сингер, который работал над созданием фильма "Богемная рапсодия". Четверо мужчин заявили, что стали жертвами его сексуального насилия.

Брайан Сингер Фото: instagram.com/bryanjaysinger/

Некоторые из авторов обвинений утверждали, что имели интимные отношения с режиссером, когда им еще не было 18 лет. Так, вероятная жертва насилия Виктор Вальдовинос рассказал, что якобы Брайан Сингер его изнасиловал еще в 1998 году. Тогда 13-летний парень участвовал в съемках фильма "Способный ученик". Режиссер напал на Виктора в гримерке. Кроме этого, еще один человек по имени Бен признался, что имел оральный секс с Сингером, когда ему было 17 – 18 лет.

Сингер выразил сожаление, что издание, которое опубликовало статью, "опустилось до низкого уровня журналистской честности". "Благодаря "Богемной рапсодии", отмеченной множеством наград, эта гомофобная клевета была вовремя распространена, чтобы воспользоваться успехом фильма", – заявил режиссер.

Отметим, что режиссера "Богемской рапсодии" в сексуальных домогательствах обвинили сразу четыре человека. Предполагаемые жертвы были подвержены насилию в возрасте от 13 до 17 лет. Сразу после такой резонансной новости Брайан Сингер был сразу же отстранен от съемок фильма про Фредди Меркьюри.

"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша неоднозначно ответила на вопрос, чей Крым

"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша оскандалилась после неоднозначного ответа на вопрос, чей Крым. По ее словам, полуостров принадлежит всем людям.

Маргарита Паша Фото: instagram.com/margoritapasha

"Я считаю, что Крым – всех людей. Вся территория Земли принадлежит всем нам, людям. Все", – коротко ответила Паша, отвечая на вопрос журналиста.

Она также отметила, что в Крыму живет ее сестра, а именно в Феодосии. "Да, мне нравится Крым. Я люблю Ялту, люблю Форос. Когда я была маленькой, я очень часто там отдыхала", – призналась главная красотка страны, пожелав полуострову только процветания.

Позже девушка объяснила свой ответ и призвала хейтеров быть "добрее и гуманнее".

"Вопрос звучал "Чей Крым?". Вопросительным словом было "чей" и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория земли принадлежит людям, а Крым – это часть Земли, часть огромной планеты, и, соответственно, он принадлежит тоже нам, людям !!!! Всегда обдумывайте вопрос, который вам задают. У каждой медали есть две стороны, и однажды все может перевернуться!!! Становитесь мудрее и учитесь анализировать информацию, которую публикует СМИ!!! Любую ситуацию можно трактовать по-разному, в зависимости от выгоды и того, что вы хотите получить в результате. Мне сложно навязать чужое мнение!!! Написать гадости вы всегда успеете, но не забывайте, что слово – не воробей. Думайте перед тем, как оскорбляете, обвиняете кого-то... А главное, будьте добрее и гуманнее", – написала Паша.

Подписчики поддержали "Мисс Украина" и назвали ее ответ правильным, отметив, что журналисты просто "ищут повод для скандала, чтобы поднять рейтинги".

Скандальная поездка "Мисс Львов 2018" в Москву

Обладательница титула "Мисс Львов 2018" Наталья Болюх оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву. Так, на своей странице в Instagram 24-летняя девушка опубликовала кадры, которые были сделаны во время поездки в российскую столицу. Более того, она скрыла этот факт и рассказала журналистам, что отправилась в Амстердам.

"Мисс Львов 2018" Наталья Болюх Фото: Instagram.com

Позже девушка заявила, что у нее много друзей в России, которые разделяют ее мысли и видение касательно политической ситуации. Но скандал с ее поездкой получил продолжение. Дело в том, что ее друг, чиновник российской Государственной Думы Алик Назарян, который и постил фотографии Натальи на своей странице в Instagram, резко высказался об Украине и Крыме.

"Чей Крым? Крым — наш! Наш! Если это спрашивают от хохлов, то лучше не злите меня, а то и вся Украина будет наша. Я полностью соглашаюсь с политикой, действиями и шагами нашего президента и считаю, что он все правильно делает", — ответил Алик Назарян в Instagram.

Алик Назарян Фото: Instagram.com

Добавим, что на фоне всего произошедшего 24-летняя Наталья Болюх закрыла доступ к своей странице в Instagram, хотя до этого девушка в открытом доступе публиковала свои фотографии.

Скандальный розыгрыш Леси Никитюк

Украинская ведущая Леся Никитюк испугала подписчиков Instagram неожиданным видео, на котором врачи оказывают ей медицинскую помощь. Как рассказала знаменитость, всему виной неудачный и жесоткий розыгрыш, который устроил ей коллега – Александр Педан.

Деталей ситуации тогда артисты не раскрыли, лишь было понятно, что утром капот автомобиля Леси оккупировали "местные алкоголики". В действительности это были актеры, которых Педан нанял для розыгрыша. Теперь же все подробности шутки стали известны – ведущий на своем YouTube-канале опубликовал видео под названием "Тот самый скандальный розыгрыш Никитюк".

Как выяснилось, Леся действительно испугалась не на шутку и даже расплакалась. Но шуточная сцена с распитием алкогольных напитков возле капота автомобиля Леси оказалась самой невинной. К "разборкам во дворе" присоединился еще один мужчина (тоже нанятый актер), который в грубой форме представился владельцем стоящего рядом авто. Более того, он обвинил Никитюк в том, что этот "бардак" устроила она. Со словами "кобыла" подставной сосед стал кричать на звезду и требовал убраться. После чего начал избивать "алкоголиков" и стрелять из пистолета.

В этот момент Леся убежала к подъезду своего дома и, плача, пыталась вызвать полицейских. По завершении розыгрыша Александр Педан вышел к коллеге и начал ее успокаивать, говоря, что весь этот спектакль – шутка, а они снимают программу. Но артистка просто уехала, так и не ответив ему ни слова.

Позже экс-ведущая программы "Орел и Решка" решила в свою очередь разыграть коллегу и сделала вид, будто прекращает с ним любые отношения. На этот раз уже Александр испугался и приехал на съемочную площадку к Лесе с букетом роз. Тут-то звезда и призналась, что разыграла его в ответ.

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