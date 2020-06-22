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Парень погибшей на Бали Анастасии Тропицель впервые о смерти блогера: "Нет сил это переживать"

Сегодня, 18:35

18-летняя блогер погибла на глазах у Виктора

Парень погибшей на Бали Анастасии Тропицель, которая была известным российским блогером-миллионером, впервые прокомментировал ее смерть. Напомним, что первой о гибели 18-летней девушки сообщила на ее странице в Instagram мама.

Позже парень по имени Виктор опубликовал на своей странице в Instagram все подробности трагедии, а также прокомментировал гибель Анастасии.

Отметим, что девушка на спортивном мотоцикле ехала по индонезийскому острову и внезапно не справилась с управлением. Врезавшись в бордюр, она получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте. По словам Виктора, Анастасия ехала 80 км/ч, разбившись у него на глазах.

"Вчера погибла моя девочка, мой самый родной человек. Нет сил это переживать, хотелось бы поменяться с ней местами. Но жаль, что это невозможно. Я с ней познакомился, когда она мне написала, что тоже хочет ездить на мото и попросила научить ее, ведь это ее мечта. И в первый же день встречи с моей девочкой уже ощущалась та родственная связь, которая может перейти в глубокие чувства", – делится Виктор.

Блогер Настя Тропицель с парнем Виктором
Блогер Настя Тропицель с парнем Виктором
Фото: instagram.com/viktoradjan

По его словам, утром перед трагедией они вместе провели время: "Утром мы лежали, смотрели друг другу в глаза и у меня были слезы счастья от того, что среди всех людей мы выбрали друг друга, и я ощущаю такое глубочайшее соединение душ. Днем это были слезы величайшей боли, которую я не испытывал никогда, даже после смерти родного отца. Сейчас это просто пустота и нежелание жить".

Виктор также рассказал, что Настя была человеком-планом, мечтала о будущем, о своем развитии. Она вдохновляла многих подписчиков и его в том числе. Он ощущал с ней особую связь, и надеется, что она сохранится надолго.

Российская блогер Настя Тропицель
Российская блогер Настя Тропицель
Фото: instagram.com/nastyatropi

"Она всегда любила планировать, и так смешно злилась, когда что-то не получалось, потом сама над этим смеялась. Любимая, ты была моей душой в этой жизни. И если я останусь здесь без твоего тела, то я сохраню часть твоей души с собой, чтобы после моей смерти мы нашли друг друга там, в других мирах... Я люблю тебя. Навечно", – написал парень погибшей Анастасии.

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Отметим, что россиянка приехала на Бали в прошлом году вместе со своими родителями. Спортивный мотоцикл, на котором она разбилась, принадлежал ей. За 4 месяца до смерти девушке исполнилось 18 лет.

Напомним, что ранее после трагической смерти мужа российского блогера-фармацевта Екатерины Диденко, который задохнулся в бане с сухим льдом на дне рождения супруги, "инстадива" рассказала детали трагедии.

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