Потап прокомментировал получение почетного звания от президента Зеленского

Алексей Потапенко удостоился звания "Заслуженный артист Украины"

Продюсер и исполнитель Потап, он же Алексей Потапенко, получил звание "Заслуженного артиста Украины". Накануне Дня конституции, который ежегодно отмечается 28 июня, президент Владимир Зеленский распорядился присвоить государственные награды деятелям культуры и не только.

Так, указом №254/2020 рэпер Потап стал заслуженным артистом "... за культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения и многолетний добросовестный труд".

Продюсер Алексей Потапенко Фото: instagram.com/realpotap

Исполнитель прокомментировал это событие, отметив, что приятно удивлен.

"Всегда испытывал смешанные чувства к государственным званиям, даже говорил, что откажусь от "Народного" и отказывался от звания "Заслуженного" в других странах, вместе с предложением выступать за них на международных конкурсах. Но получить звание "Заслуженного артиста Украины" мне, человеку читавшему рэп на сценах всего мира – невероятно, престижно и почетно! Посвящаю эту награду всем коллегам, которые вдохновляли меня на творчество, и всем фанам, в чьих сердцах мои песни откликались! Сам себя буду называть "Заслуженным хип-хопером", – сказал Потап.

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Добавим, что кроме Потапа награды получили другие звезды шоу-бизнеса. Телеведущая Мария Ефросинина получила орден "За заслуги" ІІІ степени, телеведущая Алла Мазур – орден княгини Ольги ІІ степени, а певицы Ирина Билык и Тина Кароль – княгини Ольги ІІІ степени.

Ранее мы писали, что Настя Каменских в своем новом клипе показала эксклюзивные кадры с Потапом

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