Представитель Иосифа Кобзона рассказала о его текущем состоянии

Артист находится в одной из московских клиник в отделении нейрохирургии

Иосиф Кобзон. Фото: Getty

Ранее появилась информация о том, что знаменитый советский и российский певец Иосиф Кобзон впал в кому, но его сестра с негодованием опровергла эту информацию. Как она заявила, артист находится в клинике на плановом лечении.

Пресс-секретарь артиста Варвара Виноградова заявила, что в состоянии Кобзона нет никаких изменений в худшую сторону, передает "NTV.RU" со ссылкой на РИА Новости. Известно также, что в больнице артиста уже посетила его коллега из Госдумы — первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Сообщалось, что Иосиф Кобзон еще с 20 июля находится в одной из московских больниц в отделении нейрохирургии. Поскольку его самочувствие стало ухудшаться, врачи приняли решение о переводе знаменитого пациента в реанимацию. Отметим, что ранее его супруга Нелли Кобзон сообщала о том, что "жизни артиста ничего не угрожает".

Ранее мы писали о том, что многие российские СМИ, ссылаясь на слова Иосифа Кобзона в передаче "Пусть говорят", стали распространять слухи о том, что знаменитый музыкант, 66-летний Александр Розенбаум болен раком. В передаче Кобзон рассказал о том, что знаменитый бард борется с онкологией уже больше десяти лет.