СМИ: Кобзон впал в кому

Сегодня, 13:15

Известный советский и российский певец, которого ранее положили в реаниации, впал в кому 

Фото: iosifkobzon.ru
Фото: iosifkobzon.ru

Советский и российский певец Иосиф Кобзон, который ранее оказался в реанимации, который уже 13 лет борется с онкологическим заболеванием, впал в кому. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Стоит напомнить, что в июне певца госпитализировали в Москве, а несколько дней назад появились сообщения о том, что артиста снова госпитализировали и состояние его оценивалось, как стабильно тяжелое. Позже сообщалось, что Кобзона перевели в реанимацию.

Ранее его супруга Нелли Кобзон говорила, что "жизни артиста ничего не угрожает", а пресс-секретарь артиста Варвара Виноградова эту информацию подтвердила.

"Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь", – заявляла она.

Ранее мы писали о том, что многие российские СМИ, ссылаясь на слова Иосифа Кобзона в передаче "Пусть говорят", стали распространять слухи о том, что знаменитый музыкант, 66-летний Александр Розенбаум болен раком. В передаче Кобзон рассказал о том, что знаменитый бард борется с онкологией уже больше десяти лет.
Россия, москва, кобзон
Источник:

"Сегодня"

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