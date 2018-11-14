Реакция звезд на первый снег: Шоптенко утеплилась, а Кошевой – поехал на метро

Знаменитости рассказали, как встретили этот снежный день

Алена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Сегодня в Киеве выпал первый снег. Впечатлениями от того, что происходило на улице знаменитости поделились на своих страницах в фотоблогах.

Так, актеру студии "Квартал 95" Евгению Кошевому пришлось добираться по делам на метро. Как рассказал артист, столичные пробки заставили его воспользоваться подземку, куда он не спускался шесть лет.

"Сегодня на работу я добирался на метро. Нормально там, люди добрые и хорошие. Два парня меня даже узнали в толпе, но я им сказал, чтобы они никому не говорили. А последний раз я ездил в метро шесть лет назад во время чемпионата Евро-2012", – поделился Кошевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Кошевой (@evgenii.koshevoi) 14 Ноя 2018 в 2:27 PST

Хореограф Алена Шоптенко, к примеру, утеплилась. Знаменитость поделилась своим зимнем look-ом в черной теплой куртке и в вязаном шарфе.

"День, который пахнет теплым шарфом, камином и мандаринами! С первым снегом!" – поздравила Алена фанов.

Алена Шоптенко Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Певица Ольга Цибульская также достала теплые вещи. Артистка позировала В пуховике и зеленой шапке. "С первым снегом. Девочки, у нас появился официальный повод написать бывшему. Кто сегодня тоже встретил зиму? Или только в Киеве так снежно?" – поинтересовалась Цибульская у подписчиков.

Оля Цибульская Фото: instagram.com/cybulskaya

Молодая мама Светлана Тарабарова не упустила случай и отправилась на прогулку со своим двухмесячным сыном Иваном. "Иван сегодня увидел первый в жизни снег, представляете? Первый в жизни", – написала Светлана.

Светлана Тарабарова Фото: instagram.com/tarabarova

Отметим, что в отличие от своих коллег, Тарабарова не верит в предрассудки и даже поделилась первым фото из роддома, как только родила.