Киев заметает первым снегом

В среду, 14 ноября, в Киеве пошел первый снег. Синоптики предупреждали о резком изменении погоды. Температура воздуха – около 0°, потому уже во дворах домов начал формироваться небольшой снежный покров.

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит 0°, вечером – до -1°. Ветер южный, до 4,8 м/сек. Солнце в столице взошло в 07:08, а зайдет в 16:15.









фото: Александр Марущак

Отметим, что возле станции метро "Политехнический институт" в Соломенском районе Киева снег уже убирают лопатами. В то же время на Позняках снега еще нет.

Как рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, в Киеве 14 ноября ожидается дождь и мокрый снег, на дорогах снежная каша и гололед. В ближайшую ночь в Киеве будет морозно. Такие изменения погоды, некая "репетиция зимы", может повлиять на здоровье, возможны головные боли, особенно у людей, которые имеют проблемы с сосудистой системой организма.

Ранее мы сообщали, что в Киевской администрации жителей столицы предупреждают об ухудшении погоды с 14 ноября. По прогнозам Укргидрометцентра, днем 14 ноября в Киеве ожидается умеренный, а ночью 15 ноября небольшой мокрый снег. В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям.

Кроме того, в КГГА и у спасателей рассказали, как будут согревать замерзающих. Пункты обогрева будут в каждом районе, но заработают только в лютый мороз.