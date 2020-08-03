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Рэпер из Украины, которого расчленила жена, хотел с ней развестись – СМИ

Сегодня, 13:42

Артист планировал уйти к любовнице

Рэпер из Украины Энди Картрайт (настоящее имя – Александр Юшко), тело которого расчленила его жена, хотел развестись со своей супругой, сообщает Telegram-канал Life Shot.

К выводу о том, что у пары назрел конфликт и Энди хотел уйти от жены Марины Кохал к любовнице, следователи пришли после того, как изучили переписку рэпера.

"В сообщениях есть даже адрес разлучницы, Энди несколько раз оставался у нее ночевать. Скоро девушку допросят. Тем временем расчленившая рэпера жена Марина Кохал продолжает утверждать, что он умер от передозировки. Жене Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве. Когда Марине Кохал сообщили, что экспертиза не нашла наркотиков в организме ее мужа, она все равно не стала менять показания и продолжает настаивать, что он умер от передоза", – говорится в сообщении канала.

Энди Картрайт и Марина Кохал
Энди Картрайт и Марина Кохал

Известно, что следствие настаивает на том, чтобы отправить Кохал в СИЗО — преступление особо тяжкое, у нее нет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, она не работает, а также может оказать давление на свидетелей или скрыться.

Напомним, гражданская жена Марина Кохал расчленила тело рэпера и разложила его по пакетам, которые спрятала в квартире, где пара проживала с их двухлетним сыном. Останки Картрайта нашли спустя несколько дней после его смерти. Причину смерти артиста до сих пор не установили. Марина была задержана в Санкт-Петербурге. Женщину подозревают в убийстве мужа, однако мотив пока не установлен.

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