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Лайфхак от Павла Зиброва: как защитить себя и жену от коронавируса

Украинский артист провел экскурсию по своему дому

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:30

С 12 марта во избежание распространения коронавируса в Украине объявлен общенациональный карантин, который продлится до 24 апреля. Всем украинцам без исключения пришлось изменить привычный ритм жизни, а особенно звездам, которым пришлось отменить ряд концертов. Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" продолжает следить за знаменитостями на карантине.

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Украинская певица Гайтана старается на карантине проводить время с пользой и уделять время тем вещам, на которые раньше не хватало времени.

Гайтана
Гайтана
Фото: instagram.com/gaitanamusic

"Конечно, я привожу порядки в своих шкафах, я готовлю еду, я занимаюсь ребенком. Мы читаем, рисуем, играем. Я занимаюсь много спортом. Потому что спорт нужен для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Я всем советую – не тратьте это время бесполезно. Занимайтесь любимыми делами. Уделяйте это время семье. И берегите себя. Пожалуйста, мойте хорошо руки и не выходите на улицу без маски защитной", – говорит артистка.

И пока Гайтана соблюдает домашний режим, ее коллега по сцене Павел Зибров наводит порядок во дворе: "Завезли свеженькую земельку и начинаем работать в саду... Я вырываю яму под малинник".

К слову, дезинфицирует во время карантина артист не только себя с семьей, но и свою собаку Габи. Также певец поделился с "Зірковим шляхом" рекомендациями, как оставаться здоровыми.

Павел Зибров
Павел Зибров
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Выпейте на ночь 100 грамм хорошего самогона. Закусите головкой чеснока и всю ночь дышите на свою жену. И гарантирую, что коронавирус ее не возьмет. Не заболеет жена – не заболеете вы. Проверено! Желаю вам всем здоровья", – советует Павел.

Также о своем досуге во время карантина ранее рассказали Елена Кравец, Алина Гросу, Мишель Андраде, Юрий Тач и другие украинские артисты.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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