В Украине хотят ужесточить карантин: Ляшко назвал причину

Министерство здравоохранения выступает за введение ужесточения карантина для населения, чтобы как можно мягче пережить пик коронавируса в Украине, который прогнозируется на вторую половину апреля. Об этом заявил на брифинге замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Он объяснил, что никаких государственных мер не хватит в борьбе с пандемией, если не будут выполняться карантинные меры.

"Мы будем предлагать более жесткий карантин, мы будем предлагать ограничивать мобильность людей для того, чтобы планового и без большой нагрузки пройти пиковый рост больных на коронавирусную болезнь. Мы детально изучаем ситуацию в странах Европейского Союза и прогнозируем, что в ближайшее время нас ждет пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины. Поэтому мы и предлагаем более жесткие меры, поскольку наши расчеты показывают – при введении дополнительных мер по изоляции и ограничения мобильности мы существенно можем уменьшить количество критических случаев, значительно уменьшить количество летальных исходов вследствие коронавирусной болезни", – сказал Ляшко. В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 3 апреля

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 3 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 942 случаев заражений коронавирусом, из которых 23 с летальным исходом и еще 19 человек выздоровели. Виктор Ляшко ранее отмечал, что практически все умершие имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, что и стало основной причиной смерти. Смотрите подробней карту заболевших по регионам.

Напомним, новый министр здравоохранения Максим Степанов тоже заявлял о новые карантинных мерах вплоть до ограничение передвижения людей на улицах. По его словам, могут ввести такие ограничения, что нельзя будет идти по улице даже по двое, если с тобой ребенок или ты кому-то помогаешь.

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