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Сергей Притула посоветовал, чем заняться во время карантина

Шоумен считает, что карантин – испытание семьи на прочность

Инна Петрова
Сегодня, 14:33

Сергей Притула, как и другие знаменитости, соблюдает карантин и находится дома. Ранее ведущий завел свой YouTube-канал и начал невоенный волонтерский проект. Сейчас шоумен поделился с поклонниками идеями, чем заняться дома во время эпидемии коронавируса.

С 12 марта во избежание распространения коронавируса в Украине объявлен общенациональный карантин, который, по предварительным данным, продлится до 3 апреля. Уже закрыты детские сады, школы, общепиты и рестораны, салоны красоты и спортзалы.

Сергей Притула
Сергей Притула
Фото: facebook.com/pg/serhiyprytula

Сергей Притула записал видео в Instagram, в котором показал, как проводит время дома. Шоумен признался, что в этот непростой период многим семьям приходится несладко. В ролике Притула громко слушает музыку с сыном, а дочь ведущего играет с мячом на балконе.

"Карантин – это испытание семьи на прочность и стрессоустойчивость. Мы с Дмитрием вроде, справляемся", – прокомментировал Сергей.

INSTAGRAM

Вот, чем Сергей Притула посоветовал заняться украинцам на карантине:

  • Займитесь детьми! Нет детей? Делайте! Есть дети? Займитесь ими!
  • Изучайте языки.
  • Вспомните, на чем вы играли в музыкальной школе или освойте новые музыкальные инструменты.
  • Приготовьте для жены вкусный ужин по рецепту самого Джейми Оливера.
  • И помните, что Бог дал нам такое счастье, как интернет, где всегда можно посмотреть интересные блоги интересных людей.

Смотрите в сюжете, как не стать заложником собственного страха во время коронавируса:

Ранее Сергей Притула обвинил Тину Кароль в нечестном голосовании на Нацотборе на "Евровидение-2020". Мы также писали о том, кто из знаменитостей заразился коронавирусом.

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