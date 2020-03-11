В Украине ввели карантин: что известно на данный момент

Пока закрыли школы и ограничили массовые собрания, но в будущем могут ограничить передвижения украинцев по стране

Кабинет министров Украины на своем заседании 11 марта принял несколько решений, которые должны не допустить распространение в Украине коронавируса COVID-19. Среди этих решений — общенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля. Соответствующее заявление размещено на сайте правительства.

Карантин предусматривает:

закрытие учебных заведений

запрещение массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий (они могут проводиться с разрешения международных организаций, но без зрителей). Заседания Верховной Рады будут проходить.

Кроме того, Кабмин решил выделить 100 млн грн на первоочередное закупку средств индивидуальной защиты, а также до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения — чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения. А для Международного аэропорта Борисполь закупят инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии.

Также будет закрыта большая часть КПП. С 219 останется 49 — те, где оборудованы места для карантина.

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В свою очередь главный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил: в случае, если ситуация будет ухудшаться, передвижения украинцев внутри страны тоже ограничат.

"Будут приняты меры вплоть до ограничения передвижения без необходимой причины, которую надо будет объяснить полиции, когда мы выезжаем за определенный населенный пункт. Затем мы можем запретить вообще выезд, только через обсервацию, но это все зависит от эпидемиологической ситуации", – сказал Ляшко.

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11 марта

14:07Карантин ввели в Киеве: до конца марта в столице закрыты учебные заведения, а все мероприятия численностью более 60 человек должны быть отменены.

Напомним, авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сообщил, что отменяет некоторые рейсы в Италию и еще 15 стран из-за коронавируса. Также в компании пересмотрели частоту внутренних авиарейсов.

Напомним: на данный момент в Украине зарегистрирован один случай заражения коронавирусом. Инфицирование было диагностировано в Черновцах, у мужчины, который вернулся в Украину из Италии. Еще около 20 человек по всей стране сейчас проверяются на наличие инфицирования.

Всего, по состоянию на 11 марта, во всем мире зарегистрировано почти 120 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Из них 4284 – летальные, при этом более 65 тысяч человек выздоровели (55% заболевших).

На территории Европейского региона зарегистрированы 18 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Главным очагом коронавируса в Европе остается Италия – здесь зарегистрированы 10 тысяч 149 случаев.

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