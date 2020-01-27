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Смерть Коби Брайанта: мировые звезды на Грэмми 2020 посвятили песни легенде спорта

Lizzo и Алиша Киз спели фрагмент песни So Hard To Say Goodbye to Yesterday

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Коби Брайант с дочерью
Коби Брайант с дочерью
Фото: instagram.com/kobebryant

В воскресенье, 26 января, весь мир потрясла новость о трагической гибели легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта. Вместе с 41-летним звездой спорта была его 13-летняя дочь Джианна, которая также не выжила.

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В ночь с 26 на 27 января как раз состоялась церемония награждения Грэмми 2020, во время которой ведущая шоу Алиша Киз решила упомянуть об авиакатастрофе. Она назвала спортсмена культовым человеком в мировом шоу-бизнесе и героем. Артистка посвятила ему фрагмент песни So Hard To Say Goodbye to Yesterday, которую исполнила акапельно с музыкантами из коллектива Boyz II Men.

"Мы все чувствуем невероятную грусть. Сегодня утром Лос-Анджелес и весь мир потеряли героя. Мы стоим с разбитым сердцем в доме, который построил Коби Брайант", – сказала ведущая.

Кроме этого, известная певица Lizzo также свое выступление посвятила погибшему баскетболисту, начав трек со слов: "Сегодняшний вечер для Коби! Я плачу, потому что любила тебя".

Напомним, на смерть Коби Брайанта и его 13-летней дочери отреагировали знаменитости, которые поспешили выразить свое соболезнование супруге баскетболиста Ванессе.

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