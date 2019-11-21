Сын королевы Елизаветы II сложил королевские полномочия из-за секс-скандала

Принц Эндрю сделал официальное заявление

Принц Эндрю Фото: Getty Images

Второй сын британской королевы Елизаветы II – принц Эндрю – сделал официальное заявление. Он снимает с себя все королевские обязанности, который были возложены на него в связи с титулом. Причиной тому стал недавний громкий скандал. Тогда сына Ее Величества обвинили в связях с подозреваемым в сексуальных преступлениях американским миллиардером Джеффри Эпштейном.

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На официальной странице в Instagram Букингемский дворец опубликовал официальное заявление принца Эндрю. Сын Елизаветы II намерен "отойти от своих общественных обязанностей в ближайшем будущем".

"Я попросил у Ее Величества разрешения прекратить выполнение своих общественных обязанностей в ближайшем будущем, и она дала мне такое разрешение. Я по-прежнему сожалею о своем плохо обдуманном решении поддерживать знакомство с Джеффри Эпштейном", – сказано в официальном заявлении.

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