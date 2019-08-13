Сына Елизаветы II обвиняют в совращении подростков: реакция дворца

Принца Эндрю встрял в громкий сексуальный скандал

Принц Эндрю Фото: Getty Images

59-летнего сына королевы Елизаветы II - принца Эндрю, который на днях оконфузился в соцсети, обвиняют в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Девушка, которая позиционирует себя как жертву, даже предоставила доказательства знакомства с членом королевской семьи.

Фигуранта громкого секс-скандала в США Джеффри Эпштейна нашли мертвым. Все детали:

По информации NBC News, герцог Йоркский оказался вовлеченным в судебный процесс по делу известного миллиардера Джеффри Эпштейна, который обвинялся в секс-торговле и педофилии. 10 августа он покончил с собой в тюрьме. Его суицид повлек за собой обнародование документа, в котором раскрылись новые подробности дела. Оказывается, что именно сын Ее Величества обращался к нему как к секс-торговцу за услугами.

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В Букингемском дворце сразу же прокомментировали скандал вокруг принца Эндрю.

"Все это относится к разбирательствам, которые имеют место в Соединенных Штатах Америки и, к которым герцог Йоркский непричастен. Любые предположения о неблаговидном поведении с несовершеннолетними категорически ложные", – говорится в официальном заявлении представителей Елизаветы II.

Напомним, что 10 августа в тюремной камере нашли мертвым скандального американского финансиста и миллиардера Джеффри Эпштейна. Мужчина уже пытался покончить с собой еще 23 июля.

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