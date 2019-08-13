Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сына Елизаветы II обвиняют в совращении подростков: реакция дворца

Принца Эндрю встрял в громкий сексуальный скандал

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Принц Эндрю
Принц Эндрю
Фото: Getty Images

59-летнего сына королевы Елизаветы II - принца Эндрю, который на днях оконфузился в соцсети, обвиняют в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Девушка, которая позиционирует себя как жертву, даже предоставила доказательства знакомства с членом королевской семьи.

Фигуранта громкого секс-скандала в США Джеффри Эпштейна нашли мертвым. Все детали: 

По информации NBC News, герцог Йоркский оказался вовлеченным в судебный процесс по делу известного миллиардера Джеффри Эпштейна, который обвинялся в секс-торговле и педофилии. 10 августа он покончил с собой в тюрьме. Его суицид повлек за собой обнародование документа, в котором раскрылись новые подробности дела. Оказывается, что именно сын Ее Величества обращался к нему как к секс-торговцу за услугами. 

Читайте также:
Кевин Спейси впервые появился на публике после обвинений в домогательстве

В Букингемском дворце сразу же прокомментировали скандал вокруг принца Эндрю.

"Все это относится к разбирательствам, которые имеют место в Соединенных Штатах Америки и, к которым герцог Йоркский непричастен. Любые предположения о неблаговидном поведении с несовершеннолетними категорически ложные", – говорится в официальном заявлении представителей Елизаветы II.

Напомним, что 10 августа в тюремной камере нашли мертвым скандального американского финансиста и миллиардера Джеффри Эпштейна. Мужчина уже пытался покончить с собой еще 23 июля. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах Елизавета ІІ ведет тайный дневник, который разрешено читать лишь одному человеку
Елизавета II скандал королевская семья домогательства Принц Эндрю
Источник: NBC News
Реклама

Новости партнеров

Запрещенные вещи при жарке рыбы
Запрещенные вещи при жарке рыбы
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день
Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день
Смузи из огурцов: рецепт
Смузи из огурцов: рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 08:58Fun

Сумасшедший тренд: в продаже появились прозрачные шорты

Сегодня, 08:36Fun

Подружки невесты на свадьбе "прославились" из-за смелого мини: фото

Вчера, 18:13Events

Медовый Спас Маковей 2019: дата, история и традиции

Вчера, 16:46Психология

Чего никогда не стоит делать для мужчины

Вчера, 16:01Events

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

Вчера, 14:00Fun

12 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Вчера, 13:35Шоу-бизнес

Жених Дженнифер Лопес показал откровенный снимок певицы в бикини

Вчера, 12:52Fun

45-килограммового пса во время прогулки съел аллигатор

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

Надя Дорофеева откровенно рассказала об отношениях с Егором Кридом

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Звездный отпуск: где отдыхают украинские артисты этим летом

Вчера, 07:50Техно

На Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 12 августа: все знаки зодиака

11 августаТехно

Apple даст iPhone 11 "сумасшедшее" название

11 августаFun

11 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

11 августаШоу-бизнес

Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

11 августаПсихология

Гороскоп на неделю 11-17 августа для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать
Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать
Анджелина Джоли показала, как стильно носить черный летом
Анджелина Джоли показала, как стильно носить черный летом
По каким ролям известен Камерон Бойс?
По каким ролям известен Камерон Бойс?
З'явилося відео з весілля Потапа і Насті Каменських
З'явилося відео з весілля Потапа і Насті Каменських
Брэд Питт планирует оставить актерскую карьеру
Брэд Питт планирует оставить актерскую карьеру
Израиль вернул рукописи Кафки
Израиль вернул рукописи Кафки
Тарантино хочет стать папой израильских детей
Тарантино хочет стать папой израильских детей
Эксперт EOS уверен, что биткоин обгонит золото по вкладам к 2040
Эксперт EOS уверен, что биткоин обгонит золото по вкладам к 2040