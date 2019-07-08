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45 лет тюрьмы за насилие над детьми: в США судят миллиардера-педофила

8 июля, 11:50

Финансист Джеффри Эпштейна платил несовершеннолетним девочкам за интим и заставлял приводить ему их сверстниц

Джеффри Эпштейн. Фото: скриншот
Джеффри Эпштейн. Фото: скриншот.

Правоохранительные органы американского штата Нью-Йорк арестовали на выходных 66-летнего миллиардера Джеффри Эпштейна по подозрению в совершении преступлений сексуального характера.

По данным The New York Times, в начале 2000-х годов американский финансист и некогда близкий друг президента США Дональда Трампа домогался нескольких десятков несовершеннолетних девушек.

8 июля Эпштейн должен предстать перед судом, где ему зачитают обвинительное заключение.

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В субботу журналисты сообщили, что миллиардеру грозит до 45 лет лишения свободы, если его признают виновным во вменяемой ему торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации.

Якобы в 2002–2005 годах он организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из них было 14 лет. Он платил им за домогательства и сексуальное насилие, а также заставлял приводить к нему домой и других их ровесниц.

Стоит отметить, что в 2008 году Эпштейна приговорили к 18 месяцам лишения свободы за аналогичные действия, но в штате Флорида. Он покинул тюрьму спустя 13 месяцев.

Комментируя суд над Джеффри Эпштейном, Дональд Трамп заявил, что ничего об этом не слышал.

Напомним, этой весной бывшего казначея Ватикана кардинала Джорджа Пелла приговорили к шести годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя 13-летними мальчиками из церковного хора в Мельбурне.


Мы также писали о суде над американским актером Кевином Спейси, которого обвинил в домогательствах 18-летний парень Хизер Унру.

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Тег проституция, педофилия, секс-скандал, Эпштейн

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