Теща Сергея Притулы сбила 9-летнего мальчика: подробности

59-летняя Лилия Сопельник въехала в ребенка и его маму

Лилия Сопельник Фото: Facebook-страница Лилии Сопельник

Вчера, 22 августа, в Киеве произошло ДТП. Во одном из дворов Дарницкого района автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном. Позже выяснилось, что за рулем кроссовера пребывала 59-летняя Лилия Сопельник – теща известного телеведущего Сергея Притулы, а также председателя депутатской группы "Возрождение" Виталия Хомутынника.

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В результате происшествия 9-летний Ростислав был доставлен в "Охматдет" с закрытыми травмами живота и грудной клетки. Матери ребенка Анжеле диагностировали сотрясение головного мозга и перелом костей таза. Женщина тоже была госпитализирована.

Очевидцы отмечают, что Лилия Сопельник въехала в пострадавших задним ходом. При этом скорость была настолько высока, будто женщина перепутала педали – предполагают они.

Отметим, Сергей Притула и Екатерина Сопельник поженились в 2015 году. Спустя два года у пары родилась дочь Соломия. Шоумен пока не прокомментировал случившееся.

Сергей Притула с женой Екатериной Фото: Facebook

Ранее мы также писали, что кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП. Участниками происшествия стали три автомобиля.

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