Тина Кароль исполнила известную песню Кузьмы Скрябина

Во ЛЬвове прошел концерт, посвященный памяти Андрея Скрябина

Тина Кароль. Фото: instagram/fantina

В субботу, 15 сентября, во Львове прошел большой концерт, посвященный 50-летию Андрея Кузьменко, в котором приняли участие более двух десятков звездных друзей-музыкантов Кузьмы. Среди них в этот вечер оказалась и Тина Кароль, на фан-странице в Instagram которой появились первые кадры с шоу.

Тина Кароль Фото: instagram/fantina

На снимках Тина запечатлена в белом платье, поверх которого надето белое переливающееся разными цветами пальто.

Тина Кароль Фото: instagram/fantina

Также в соцсети опубликован фрагмент видео, где Тина в компании с другими музыкантами исполняет песню "То моє море".

View this post on Instagram A post shared by Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina) on Sep 16, 2018 at 2:17am PDT

Напомним, ранее украинская исполнительница Надя Дорофеева выложила в своем Instagram фрагмент видео, в котором рассказала, как делает свой ежедневный макияж.