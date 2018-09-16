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Тина Кароль исполнила известную песню Кузьмы Скрябина

Во ЛЬвове прошел концерт, посвященный памяти Андрея Скрябина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
Тина Кароль. Фото: instagram/fantina
Тина Кароль. Фото: instagram/fantina

В субботу, 15 сентября, во Львове прошел большой концерт, посвященный 50-летию Андрея Кузьменко, в котором приняли участие более двух десятков звездных друзей-музыкантов Кузьмы. Среди них в этот вечер оказалась и Тина Кароль, на фан-странице в Instagram которой появились первые кадры с шоу.

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Тина Кароль
Фото: instagram/fantina

На снимках Тина запечатлена в белом платье, поверх которого надето белое переливающееся разными цветами пальто.

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Тина Кароль
Фото: instagram/fantina

Также в соцсети опубликован фрагмент видео, где Тина в компании с другими музыкантами исполняет песню "То моє море".

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Напомним, ранее украинская исполнительница Надя Дорофеева выложила в своем Instagram фрагмент видео, в котором рассказала, как делает свой ежедневный макияж. 

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Источник: "Сегодня"
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