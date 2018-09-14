Во Львове к 50-летию Кузьмы пройдет грандиозный концерт

Сегодня, 07:42

На "Арене Львов" будут исполнятся  известные и малоизвестные песни группы "Скрябин"

Фото: facebook.com
Фото: facebook.com

В субботу, 15 сентября, на стадионе "Арена Львов" состоится большой концерт к 50-летию Андрея "Кузьмы" Кузьменко. Более двух десятков звездных друзей-музыкантов Кузьмы съедутся в тот день во Львов и вместе с многотысячной публикой споют песни группы "Скрябин". Начало концерта – в 19:00.

"Этим летом, 17 августа, Андрею Кузьменко исполнилось бы 50. Друзья Кузьмы решили сделать ему подарок – большой стадионный концерт "Кузьма-50"! На "Арене Львов" известные и малоизвестные песни группы "Скрябин" будут петь Джамала, Тарас Чубай (группа "Плач Єремії"), вокальная формация "Пиккардийская Терция", Александр Пономарев, Дмитрий Шуров (Pianoбой), Сергей Танчинец (группа "Без Обмежень"), Женя Галич (группа O.Torvald), Арсен Мирзоян, Павло Табаков, Тоня Матвиенко, Евгений Толочный, Мирослав Кувалдин (группа "The ВЙО"), TAYANNA, Сергей Кузин и Соня Сотник, Виктор Винник (группа" Мері" и другие", – сообщают организаторы.

Стоит добавить, что техническое обеспечение концерта "Кузьма-50" совсем недавно отлично презентовали себя на концерте американской группы Imagine Dragons на "Олимпийском" в Киеве. Стадион "Арена Львов" таких мощных звука и света, наверно, еще  не видел.

К слову, в день 50-летия Кузьмы компания-организатор Gastroli.ua представила в сети клип на песню "Сам собі країна". Эти кадры – уникальны: они были сняты еще восемь с половиной лет назад в Днепре, а увидели свет только сейчас.


Ранее мы писали, что три десятка лучших украинских артистов, 52-метровая сцена, семь часов уникального шоу, 13 тысяч зрителей – на днях на стадионе "Арена Львов" создавалась история новой украинской музики – шоу "Українська пісня 2018/ Ukrainian Song Project".

Также сообщалось, что не так давно во Львове едва не сорвался концерт певицы Ирины Билык.
Львов, концерт, шоу, Скрябин

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львове к 50-летию Кузьмы пройдет грандиозный концерт". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда пойти

В киевском парке "Муромец" пройдет фестиваль богатырей

Вчера, 11:52

Гости смогут увидеть соревнования современных богатырей

Запад

Фото: соцсети

Люблю тебя, маршрутка: соцсети развеселил гимн львовским автобусам в исполнении итальянца

12 Сентября, 18:59

Альфонсо Оливер снял целый видеоклип о мытарствах  пассажиров общественного транспорта  во Львове
Загрузка...

США

Фото: Twitter/lvlightsfc

В Лас-Вегасе фанатов заманивали на матч двумя чемоданами денег: появились фото и видео

11 Сентября, 02:26

Американский футбольный клуб провел необычную акцию

Шоу-бизнес

MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official

MONATIK опубликовал очень трогательное промовидео своего большого концерта

7 Сентября, 17:33

Артист анонсировал концерт в Олимпийском
Загрузка...