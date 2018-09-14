Во Львове к 50-летию Кузьмы пройдет грандиозный концерт

В субботу, 15 сентября, на стадионе "Арена Львов" состоится большой концерт к 50-летию Андрея "Кузьмы" Кузьменко. Более двух десятков звездных друзей-музыкантов Кузьмы съедутся в тот день во Львов и вместе с многотысячной публикой споют песни группы "Скрябин". Начало концерта – в 19:00.

"Этим летом, 17 августа, Андрею Кузьменко исполнилось бы 50. Друзья Кузьмы решили сделать ему подарок – большой стадионный концерт "Кузьма-50"! На "Арене Львов" известные и малоизвестные песни группы "Скрябин" будут петь Джамала, Тарас Чубай (группа "Плач Єремії"), вокальная формация "Пиккардийская Терция", Александр Пономарев, Дмитрий Шуров (Pianoбой), Сергей Танчинец (группа "Без Обмежень"), Женя Галич (группа O.Torvald), Арсен Мирзоян, Павло Табаков, Тоня Матвиенко, Евгений Толочный, Мирослав Кувалдин (группа "The ВЙО"), TAYANNA, Сергей Кузин и Соня Сотник, Виктор Винник (группа" Мері" и другие", – сообщают организаторы.

Стоит добавить, что техническое обеспечение концерта "Кузьма-50" совсем недавно отлично презентовали себя на концерте американской группы Imagine Dragons на "Олимпийском" в Киеве. Стадион "Арена Львов" таких мощных звука и света, наверно, еще не видел.

К слову, в день 50-летия Кузьмы компания-организатор Gastroli.ua представила в сети клип на песню "Сам собі країна". Эти кадры – уникальны: они были сняты еще восемь с половиной лет назад в Днепре, а увидели свет только сейчас.



Ранее мы писали, что три десятка лучших украинских артистов, 52-метровая сцена, семь часов уникального шоу, 13 тысяч зрителей – на днях на стадионе "Арена Львов" создавалась история новой украинской музики – шоу "Українська пісня 2018/ Ukrainian Song Project".

Также сообщалось, что не так давно во Львове едва не сорвался концерт певицы Ирины Билык.



