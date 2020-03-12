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Дети больного коронавирусом Тома Хэнкса обратились к фанатам: видео

Сын актера записал видеообращение

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:00

Сегодня, 12 марта, голливудский актер Том Хэнкс сообщил поклонникам неприятную весть – во время путешествия в Австралии он вместе с супругой Ритой заразились коронавирусом нового типа. Об этом актер сам рассказал на своей странице в Instagram. Поклонники сразу же начали паниковать, ведь эпидемии сейчас опасаются миллионы людей по всему миру. Но дети знаменитости обратились к поклонникам с просьбой не паниковать.

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Так, на своей странице в Instagram сыновья актера – Чет и Колин, которые родились в первом браке Тома с актрисой Самантой Льюис – опубликовали видеообращение с последними новостями о состоянии здоровья звездного отца.

"Да, это правда. Мои родители заразились коронавирусом. Они оба сейчас в Австралии, потому что мой отец снимал там фильм. Они в порядке и не такие уж больные, не беспокойтесь. Очевидно, что они выполняют необходимые меры предосторожности", – заявил Чет Хэнкс.

INSTAGRAM

Отметим, что в центре слухов о заражении и госпитализации оказался знаменитый актер Джеки Чан. На официальной странице в Instagram 65-летняя звезда заявила, что не находится на карантине.

Ранее мы также писали, что "Евровидение-2020" оказалось под угрозой срыва из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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