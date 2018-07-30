ТОП-10 ярких цитат из романов и интервью Владимира Войновича

Писатель накануне размышлял о смерти и предрек развал России

Владимир Войнович. Фото: Дмитрий Рожков

В субботу, 28 июля, ушел из жизни советский и российский писатель Владимир Войнович. Известный писатель скончался на 86-м году жизни от сердечного приступа.

Мы сделали подборку самых ярких и запоминающихся цитат из его романов.

"Самое страшное для меня — прослыть подлецом. Потерять доброе имя я боюсь куда больше, чем каких-либо гонений и притеснений со стороны власти, потому и в советское время кое-что себе позволял и потом от страха не трясся".

"Юмор часто от беспомощности возникает: вот видишь происходящее, и как на это реагировать? С юмором, и это помогает — исправить ты ничего не можешь, а пережить надо".

"...Но как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать — хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже" ("Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина").

"Митинг — это такое мероприятие, когда собирается много народу и одни говорят то, что не думают, а другие думают то, что не говорят" ("Жизнь и необычайные приключения...").

"Когда человек спорит, он же не истину хочет доказать, он хочет доказать, шо он умнее тебя. Поэтому я всегда соглашаюсь. Хочешь быть умнее — будь" ("Жизнь и необычайные приключения...").

"Из всех человеческих пороков самым отвратительным является благоразумие" (из романа "Москва 2042").

"Как показывает исторический опыт, именно абсурдные или даже, сказать точнее, идиотские идеи как раз легче всего овладевают умами масс" (из романа "Москва 2042").

"Война закончится, когда закончится сегодняшнее российское правление. Режим в том виде, в каком он существует. Раньше не закончится, потому что у российского руководства есть такое желание, чтобы эта кровоточащая рана не затягивалась. Не думаю, что у них есть намерение войну эту расширять, надо, чтоб рана все время кровоточила".

"Мне не хочется быть пророком, но будущее России туманно, страна может распасться... История России движется по принципу маятника".

"К смерти я давно готов: она — неизбежный итог, и я отношусь к ней спокойно".

"В жизни я достиг гораздо больше­го, чем ожидал. Это с одной стороны. А с другой — гораздо меньшего, на что был способен".