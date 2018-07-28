Скончался писатель Владимир Войнович

Сегодня, 03:16

Известный писатель скончался на 86-м году жизни от сердечного приступа

Владимир Войнович. Фото: openrussia.org
Владимир Войнович. Фото: openrussia.org

Советский и российский писатель Владимир Войнович умер от сердечного приступа.

В ночь на субботу стало известно о смерти советского и российского писателя Владимира Войновича.

Известный писатель скончался на 86-м году жизни от сердечного приступа. Об этом сообщил журналист Виктор Давыдов в своем Facebook. 

Позже эту информацию подтвердил писатель Виктор Шендерович.

"Умер Владимир Войнович. Я ненадолго убирал этот пост, но увы, это не ошибка...", – написал Шендерович в своем Facebook.

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Владимир Войнович – российский писатель, поэт, драматург. Диссидент, политэмигрант – с 1980 по 1992 год жил в Германии и США. Наиболее известные его произведения – антиутопия "Москва 2042", повесть "Шапка" (по ней был снят одноименный фильм), "Два товарища" (также экранизирована в 2000 году), "Портрет на фоне мифа" — книга, посвященная Александру Солженицыну и сложившимся вокруг него мифам (2002), "Претендент на престол","Перемещенное лицо", "Монументальная пропаганда". Роман "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" был экранизирован дважды: в виде фильма в 1994 году и в виде сериала в 2007-м.

Ранее ушел из жизни грузинский актер и режиссер, заслуженный артист Грузии Баадур Сократович Цуладзе. О том, что он умер на 84-м году жизни в Тбилиси, сообщил киновед Вячеслав Шмыров.

Напомним, руководитель и участник группы "Машина времени" Владимир Сапунов скончался в ночь с 5 на 6 мая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Россия, смерть, писатель, сердечный приступ, войнович
Источник:

"Сегодня"

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