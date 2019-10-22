У участницы "Танці з зірками" умер близкий человек

В семье Анны Ризатдиновой случилось горе

Анна Ризатдинова Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

В семье чемпионки по художественной гимнастике и участницы шоу "Танці з зірками" Анны Ризатдиновой сегодня, 22 октября, случилось горе – скончался ее дедушка.

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О потере бывшая супруга олигарха Александра Онищенко рассказала поклонниками на странице в Instagram, опубликовав совместное фото дедушка. Знаменитость призналась, что дедушка успел увидеть ее выступление на Олимпийских играх и на главном паркете страны.

Аннf Ризатдинова со своим дедушкой Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

"Сегодня ушел из жизни мой герой, мой любимый дедушка.. Почему в жизни происходит такая переоценка ценностей только после потери близких? Я счастлива, что он смотрел Олимпийские Игры , и успел увидеть меня на главном паркете страны дедушка гордился мной и всегда верил в меня! Обнимите своих родных!! Важнее этого нет ничего", – написала Анна.

Напомним, недавно Анна Ризатдинова назвала причину развода с олигархом Александром Онищенко.

Напомним, что в 2017 году Анна Ризатдинова родила олигарху Александру Онищенко сына Романа. А в 2018-м Анна рассказывала, что они с Онищенко поженились. О разводе Ризатдинова сообщила в августе 2019-го.

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