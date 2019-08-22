"Мы уже не вместе": Анна Ризатдинова разошлась с Александром Онищенко

У знаменитой гимнастки и экс-нардепа подрастает сын Роман. В ноябре малышу исполнится два года

Александр Онищенко и Анна Ризатдинова / Фото: Instagram

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова развелась с экс-нардепом миллионером Александром Онищенко. Эту информацию подтвердила сама гимнастка: "Да, мы с Александром уже не вместе. Я сейчас живу в Киеве и участвую в проекте "Танцы со звездами". Это совершенно новый этап в моей жизни, которому я очень рада".

"Еще в прошлом году я много путешествовала, выступала с мастер-классами в разных странах, а сейчас мне очень хочется быть побольше в Киеве и реализовать себя в других направлениях", – рассказала Анна Ризатдинова, бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио в художественной гимнастике.

Напомним, что Ризатдинова и Онищенко имеют общего сына. Ребенок в семье знаменитой гимнастки появился 12 ноября 2017 года. Малыша назвали Романом. "Роман ростом 51 см и весом 3,850 кг. Словами не передать эти эмоции и ощущения. Это именно то, ради чего стоит жить! Это бесценная медаль данная свыше!", – поделилась тогда в Instagram спортсменка.

Анна Ризатдинова / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Позже, в интервью "Сегодня", Ризатдинова рассказывала о роли Онищенко в воспитании ребенка. "Саша мне помогает, причем очень активно. Его не приходится упрашивать. Он сам проявляет инициативу: гуляет с ним, купает. Лишний раз я просто постою и со стороны понаблюдаю, потому что это настолько приятная картина! Безумно счастлива, что ребенок похож на него. Хотя меня спрашивают: "Не обижаешься, что твоего вообще ничего нет в малыше?". Разглядела только цвет глаз (смеется). Этим я доказала свою любовь к папе Ромы. Родить такую копию получится не у каждого", – говорила Анна Ризатдинова.

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