Умер известный украинский писатель и сценарист

Несколькими днями ранее Василий Портяк попал в реанимацию из-за сердечной недостаточности

Фото: facebook.com/penclubua

На 67-м году ушел из жизни известный украинский писатель, сценарист и прозаик Василий Портяк.

Об этом говорится в сообщении украинского ПЕН-клуба в Facebook. Согласно сообщению, сердце Василия Васильевича перестало биться сегодня утром.

О причинах его смерти не говорится, однако известно, что несколькими днями ранее писатель попал в реанимацию через сердечную недостаточность.

"Василий Портяк сейчас в реанимации в критическом состоянии и с недобрыми, серьезными подозрениями врачей. Очень просим о помощи", – сообщила ранее его семья.

Портяк Василий Васильевич родился 31 марта 1952 года в Ивано-Франковской области. Окончил Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко (1977) и Высшие сценарные курсы в Москве (1986).

В 1984-м вышел его первый сборник новелл "Крислач", а в 2006-м последняя – "В снегах".

Но он был известен не только своим прозаическим талантом, но и вкладом в украинский кинематограф. Портяк написал сценарии популярных украинских фильмов "Непокоренный", "Железная сотня", "Вишневые ночи", "Меланхолический вальс".

Напомним, умер известный украинский певец, народный артист Украины Роман Майборода. Он скончался на 76-м году жизни.

Ранее стало известно, что в Киеве умер известный киевовед и краевед Дмитрий Малаков.

Напомним, ранее мы писали о том, что 22 ноября 2018 года умер известный украинский писатель-переводчик Виктор Шовкун. В его активе – переводы таких известных писателей, как Агата Кристи, Эдгар По, Роберт Льюис Стивенсон, Стивен Кинг.

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