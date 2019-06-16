Умер участник группы "Машина времени" Сергей Остроумов

Музыкант скончался в возрасте 54 лет в воскресенье, 16 июня

Умер барабанщик "Машины времени" Сергей Остроумов Фото: facebook.com/makarevichav

В воскресенье, 16 июня, умер барабанщик известной российской группы "Машина времени" Сергей Остроумов. Печальную новость сообщил лидер рок-коллектива Андрей Макаревич на своей странице в Facebook.

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Сергею Остроумову было 54 года. Пока что официальной информации о причине смерти музыканта нет. Макаревич также не сообщил никаких деталей.

Пресс-секретарь "Машины времени" Антон Чернин подтвердил, что Остроумов на момент смерти находился в клинике. "Рано утром Сергея не стало. Всю ночь врачи бились за его жизнь, но вытащить не смогли", – написал Чернин в социальной сети.

Умер барабанщик "Машины времени" Сергей Остроумов Фото: facebook.com/anton.chernin

Сергей Остроумов родился в 1965 году. Закончил училище искусств в Уфе. В 1990-х музыкант жил в Нидерландах, но после вернулся на родину, где стал очень востребованным ударником.

С 2001 года Сергей был постоянным участником проекта Макаревича "Оркестр креольского танго". Он также работал сессионным барабанщиком "Машины времени".

Ранее сообщалось о смерти продюсера группы "Машина времени" Владимире Сапунове.

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