Умер участник рок-группы "Машина времени"

Руководитель и участник группы "Машина времени" Владимир Сапунов скончался в ночь с 5 на 6 мая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь группы Антон Чернин.

Ранее мы сообщали о том, что продюсер группы Сапунов вместе с советским и российским музыкантом, певцом, композитором, бывшим лидером группы "Сталкер", клавишником группы "Машина времени" Андреем Державиным попали в базу "Миротворца".

Сапунов родился 1 января 1953 года в Краснослободске Волгоградской области. Руководителем "Машины времени" стал в 1994 году.

Как сообщалось, музыкант Андрей Макаревич заявил, что группа Radiohead "содрала" идею для клипа "Lift" c клипа "Место, где свет", снятого в 2001 году на песню "Машины времени".

Ранее он поделился впечатлениями от поездки в США. Музыкант отметил, что разница между американцами и россиянами колоссальна, и сделал вывод: "с нами" происходит "что-то ужасное".

"Открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов." – добавил музыкант.