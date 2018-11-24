"Ужас какой-то": Волочкова обнародовала снимок в постели с любовником

Звезда опубликовала фотографию в Instagram

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая часто шокирует публику откровенными фотографиями, поделилась в сети очередным снимком.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой изображены переплетенные ноги в кровати. Подписчики артистки уверенны, что Волочкова сделала снимок в спальне со своим любовником.

"Доброе солнечное утро", – написала скандальная российская балерина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Доброе солнечное утро. #анастасияволочкова Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 23 Ноя 2018 в 1:30 PST

Некоторые фанаты обратили внимание на интерьер дома звезды, а также "дешевую" постель: "Очень красивый дом, все в светлых тонах! Уютно, шикарно, но пастель меня удивила! Ужас какой-то!".

Нашлись и те, кто похвалил Настю: "Красотка! Ты удивительно богатая душой и красотой женщина!".

Меньше чем за сутки снимок "насобирал" больше 10 тысяч "лайков".

Ранее мы писали, что Анастасию Волочкову осудили за "вульгарное" платье. На фото 41-летняя танцовщица запечатлена в гостиной в наряде со смелым декольте.

Также напомним, что Волочкова прогадала с размером купальника. Танцовщица отправилась на зимние каникулы на Мальдивы. В отпуске звезда продемонстрировала фигуру в бикини.