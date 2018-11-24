"Ужас какой-то": Волочкова обнародовала снимок в постели с любовником
Звезда опубликовала фотографию в Instagram
Российская балерина Анастасия Волочкова, которая часто шокирует публику откровенными фотографиями, поделилась в сети очередным снимком.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой изображены переплетенные ноги в кровати. Подписчики артистки уверенны, что Волочкова сделала снимок в спальне со своим любовником.
"Доброе солнечное утро", – написала скандальная российская балерина.
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Некоторые фанаты обратили внимание на интерьер дома звезды, а также "дешевую" постель: "Очень красивый дом, все в светлых тонах! Уютно, шикарно, но пастель меня удивила! Ужас какой-то!".
Нашлись и те, кто похвалил Настю: "Красотка! Ты удивительно богатая душой и красотой женщина!".
Меньше чем за сутки снимок "насобирал" больше 10 тысяч "лайков".
Ранее мы писали, что Анастасию Волочкову осудили за "вульгарное" платье. На фото 41-летняя танцовщица запечатлена в гостиной в наряде со смелым декольте.
Также напомним, что Волочкова прогадала с размером купальника. Танцовщица отправилась на зимние каникулы на Мальдивы. В отпуске звезда продемонстрировала фигуру в бикини.