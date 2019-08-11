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В ДТП разбилась Светлана Исакова: фото известной украинской балерины

Ведущая солистка харьковского балета погибла в аварии, возвращаясь из отпуска

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
В ДТП разбилась балерина Светлана Исакова
В ДТП разбилась балерина Светлана Исакова
Фото: instagram.com/svetlana_isakova_ukr

Ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова погибла в автокатастрофе на Полтавщине. Жуткое ДТП случилось ночью, 10 августа, на автодороге Киев – Харьков – Довжанский. Известно, что Светлана Исакова скончалась в больнице от многочисленных травм, полученных в результате аварии. Что известно о балерине Светлане Исаковой – читайте далее в материале Сегодня.Lifestyle.

Смотрите видео о необычной балерине, которая поразила весь мир:

31-летняя балерина вместе с мужем возвращалась из Борисполя в Харьков – накануне супруги провели отпуск в Италии.

О смерти Светланы Исаковой в Facebook сообщил Генеральный директор Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко Олег Орищенко.

"Это произошло сегодня в 1:00 ночи. Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков в автокатастрофе после множественных травм в больнице г. Полтавы умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31 году жизни", – написал Орищенко.

Светлана Исакова была одной из ведущих балерин ХНАТОБа. Она участвовала как в классических, так и в современных спектаклях театра. Коллеги и друзья называют Светлану очень позитивным человеком и талантливой танцовщицей. 

INSTAGRAM

Наибольшую популярность в Харькове Исаковой принесла роль в спектакле "Золушка". 

INSTAGRAM (@svetlana_isakova_ukr)

INSTAGRAM (@svetlana_isakova_ukr)

INSTAGRAM (@svetlana_isakova_ukr)

Последняя публикация Светланы Исаковой в Instagram была сделана в Италии.

INSTAGRAM

Напомним, что ранее прима-балерина Екатерина Кухар высказалась о скандальном Сергее Полунине.

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