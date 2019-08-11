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Подробности жуткого ДТП в Полтавской области: погибла известная балерина

Сегодня, 12:40

Женщина с мужем возвращалась из отпуска в Италии

/ Фото: Нацполиция

В результате ДТП на автодороге Киев – Харьков – Довжанский в Полтавской области погибла харьковчанка Светлана Исакова – ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н.Лысенко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор театра Олег Орищенко.

Он написал, что женщина с мужем возвращалась из отпуска в Италии и как раз была в микроавтобусе.

"Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатострофе, после множественных травм, в больнице г. Полтавы, умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Её жизнь оборвалась на 31 году жизни. Мы приносим соболезнования родным и близким! О дате и месте прощания со Светой будет известно в понедельник. Скорбим!", – написал Орищенко.

Напомним, ранее мы писали, что в Сумской области в дорожно-транспортном происшествии три человека погибли, еще два были травмированы. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобиля Mercedes Vito, за рулем которого был житель г. Ромны Сумской области, 1983 года рождения.

Кроме этого, в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault .

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ДТП погибла балерина харьковская область Полтавская область

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