"В облаках превратился в кровавый цветок": Серега посвятил стих крушению самолета МАУ в Иране

Знаменитый рэпер написал трогательный стих

Серега Фото: instagram.com/seryogamusic

Популярный рэпер Сергей Пархоменко, который выступает под псевдонимом Полиграф ШарикOFF, посвятил авторский стих авиакатастрофе, которая произошла в столице Ирана 8 января 2020 года. Отметим, что авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране ранним утром. Он выполнял рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Более подробно о крушении Boeing-737 смотрите в сюжете:

Видео: Reuters

На своей странице в Facebook артист опубликовал трогательные строки, которые посвятил ужасной трагедии. Более того, Сергей Пархоменко провел параллели с важными событиями на международной арене в день авиакатастрофы. А именно, певец вспомнил об официальной церемонии открытия газопровода "Турецкий поток" при участии президентов Турции, РФ, Сербии и премьера Болгарии, которая состоялась именно 8 января.

Боинг утром без всякого предупреждения

в облаках превратился в кровавый цветок

это все совпадение.. все совпадение..

в этот день запустили турецкий поток

в терминале встречали без лиц привидения

губы тихо шептали.. дочурка.. сынок

это все совпадения, все совпадения

в этот день запустили турецкий поток

все баланса земного как-будто бы ради

хомо эра за эрой друг друга теснят

эти хомо как прежде друг другу не рады..

между этими хомо как прежде резня

сто веков, сто эпох, сто царей, сто империй

с той поры, как с деревьев спустились, дрожа

ни единого дня без обид и истерик

убивают друг друга, плодясь и множАсь

все как прежде, затейливых камушков ради,

ради шкур про запас и пещер видовых

Победителям жизни как прежде награды

самки, сладко текущие, зебры и львы

колесницы в багряном как солнце металле

и ковчеги с добром, что осметить нельзя

за кровавой баталией снова баталия

пешки падают в бездну по плану ферзя

и смеются одни, газ качая по трубам

и с надеждой в груди спать идут по ночам,

и рыдают другие, качаясь над трупами,

голосами дурными зовут палача

безопасным ремнем обнимая сиденье

кто-то спал, кто-думал о чем-то в тот миг

это все совпадение.. все совпадение

написали в то утро ведущие СМИ.

Также ранее мы публиковали реакцию украинских звезд на трагедию в Иране.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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