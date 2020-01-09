Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"В облаках превратился в кровавый цветок": Серега посвятил стих крушению самолета МАУ в Иране

Знаменитый рэпер написал трогательный стих

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:03
Серега
Серега
Фото: instagram.com/seryogamusic

Популярный рэпер Сергей Пархоменко, который выступает под псевдонимом Полиграф ШарикOFF, посвятил авторский стих авиакатастрофе, которая произошла в столице Ирана 8 января 2020 года. Отметим, что авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране ранним утром. Он выполнял рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Более подробно о крушении Boeing-737 смотрите в сюжете:

Видео: Reuters

На своей странице в Facebook артист опубликовал трогательные строки, которые посвятил ужасной трагедии. Более того, Сергей Пархоменко провел параллели с важными событиями на международной арене в день авиакатастрофы. А именно, певец вспомнил об официальной церемонии открытия газопровода "Турецкий поток" при участии президентов Турции, РФ, Сербии и премьера Болгарии, которая состоялась именно 8 января.

Читайте также:
Крушение украинского самолета в Иране: как отреагировали российские звезды

Боинг утром без всякого предупреждения
в облаках превратился в кровавый цветок
это все совпадение.. все совпадение..
в этот день запустили турецкий поток
в терминале встречали без лиц привидения
губы тихо шептали.. дочурка.. сынок
это все совпадения, все совпадения
в этот день запустили турецкий поток
все баланса земного как-будто бы ради
хомо эра за эрой друг друга теснят
эти хомо как прежде друг другу не рады..
между этими хомо как прежде резня
сто веков, сто эпох, сто царей, сто империй
с той поры, как с деревьев спустились, дрожа
ни единого дня без обид и истерик
убивают друг друга, плодясь и множАсь
все как прежде, затейливых камушков ради,
ради шкур про запас и пещер видовых
Победителям жизни как прежде награды
самки, сладко текущие, зебры и львы
колесницы в багряном как солнце металле
и ковчеги с добром, что осметить нельзя
за кровавой баталией снова баталия
пешки падают в бездну по плану ферзя
и смеются одни, газ качая по трубам
и с надеждой в груди спать идут по ночам,
и рыдают другие, качаясь над трупами,
голосами дурными зовут палача
безопасным ремнем обнимая сиденье
кто-то спал, кто-думал о чем-то в тот миг
это все совпадение.. все совпадение
написали в то утро ведущие СМИ.

Также ранее мы публиковали реакцию украинских звезд на трагедию в Иране.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Внезапная вспышка и горящие обломки: появилось новое видео падения самолета МАУ «Мы обязательно узнаем правду»: Зеленский обратился к украинцам после авиакатастрофы в Иране (видео) Поражение самолета МАУ ракетой является одной из основных версий - секретарь СНБО
шоу-бизнес Серега МАУ Полиграф ШарикOFF авиакрушение в Иране
Реклама

Новости партнеров

Маленькая кухня: секреты удобного и стильного обустройства
Маленькая кухня: секреты удобного и стильного обустройства
Ольга Зарубина попалась на удочку любовника-афериста
Ольга Зарубина попалась на удочку любовника-афериста
Вовк оставила молодого возлюбленного и уехала отдыхать в Гагры
Вовк оставила молодого возлюбленного и уехала отдыхать в Гагры
Сидячий образ жизни смертельно опасен, - ученые
Сидячий образ жизни смертельно опасен, - ученые
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 07:55Fun

9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 14:25Fun

"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУ

Вчера, 10:26Техно

Нельзя купить: создан внешний накопитель с бездонной памятью

7 январяШоу-бизнес

"Горжусь им": отец Анджелины Джоли дал откровенное интервью о дочери и Брэде Питте

7 январяАфиша

Лучшие фильмы 2019: что посмотреть вечером с семьей

7 январяFun

Детские колядки на Рождество 2020: прикольные тексты

7 январяEvents

Открытки и картинки с Рождеством 2020

7 январяFood

Салаты на Рождество: ТОП-5 праздничных рецептов

7 январяТехно

Boeing 737 Max оказался провалом десятилетия в авиации

7 январяFun

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

7 январяFun

Поздравления на Рождество Христово 2020 в стихах, смс, открытки и картинки

7 январяFun

Короткие колядки для детей на Рождество 2020

7 январяFun

Рождество Христово 2020: поздравления в прозе, картинки и открытки

7 январяFun

Рождество 2020: что ни в коем случае нельзя делать 7 января

7 январяEvents

Поздравления с Рождеством: яркие открытки, проза и стихи

6 январяEvents

Открытки с Рождеством Христовым: лучшие поздравления, стихи, картинки

Новости партнеров

Как выбрать цвет обивки дивана?
Как выбрать цвет обивки дивана?
Молодая жена Петросяна оказалась владелицей дорогой недвижимости
Молодая жена Петросяна оказалась владелицей дорогой недвижимости
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Валерия в платье макси не смогла затмить Глюкозу
Валерия в платье макси не смогла затмить Глюкозу
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Непревзойденный вкус: Быстрая пицца на кефире в духовке
Непревзойденный вкус: Быстрая пицца на кефире в духовке
Рак желудка у молодых людей — новая форма заболевания
Рак желудка у молодых людей — новая форма заболевания
Самое вкусное жареное мясо на сковороде
Самое вкусное жареное мясо на сковороде