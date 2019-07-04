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Везучий случай и жажда мечты: с чего начинали актеры в Голливуде

История успеха Брэда Питта, Леонардо ди Каприо, Сильвестра Сталлоне и Шарлиз Терон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:08

Успешная карьера и множество наград, среди которых и "Оскар". Настойчивости Леонардо ди Каприо, который сейчас уже снимет сериал о первом серийном убийце Америки, хватало еще с самого детства. Уже в 14 лет Лео решил, что он станет актером. К слову, он сам в юном возрасте нанял себе агента.

"До 13 лет я считал, что возможность быть актером передается только через гены. Мне и в голову не приходило, что можно просто нанять агента и пойти на пробы", – признается актер. 

Леонардо Ди Каприо Фото: Sony Pictures Entertainment.
Леонардо Ди Каприо Фото: Sony Pictures Entertainment.

Денег у тогда юного мальчика, разумеется, не было, но агент поверил ему на честном слове, что тот отдаст все, когда получит роль.Свой звездный путь Леонардо ди Каприо начал с рекламы и в эпизодических ролях. И уже в 93-м году он снимался с Робертом Де Ниро.

Брэд Питт

Брэд Питт
Брэд Питт
Фото: Getty Images

Объект желания всех женщин сидеть за учебниками не хотел. За две недели до окончания учебного заведения Брэд Питт покинул его и отправился в Голливуд. 300 долларов в кармане и огромное желание стать популярным – это все, что он тогда имел. Но там на актера никто не ждал.

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"Кем я только не работал! Я был водителем лимузина, перевозчикам мебели и даже в костюме курицы зазывал людей в фаст-фуд", – вспоминает теперь уже популярный актер. 

Однако парень выявился везучим и однажды зашел в фаст-фуд покушать, где увидел газету с объявлением о наборе актеров в массовку. И этот шанс он не пропустил! Брэд начал сниматься в рекламе.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фото: AFP

Блондинка Шарлиз Терон с детства любила внимание и даже длительное время занималась балетом. Девочка мечтала о карьере танцора. Но из-за травмы была вынуждена покинуть балет.

"Для меня это был конец света. Танцы были моей страстью. Я думала, что мне придется всю жизнь прожить в Южной Африки и работать в супермаркете. После травмы Шарлиз работала фотомоделью, а потом поехала покорять Голливуд. Билет в один конец купила ей мама, которая очень финансово помогала. 

Однажды, когда будущая актриса пришла получать деньги от мамы, бухгалтер не хотела их выдавать и звезда начала ругаться, используя даже нецензурные слова. В этот самый момент в здание был агент по подбору актеров Джон Кросби. Мужчину очаровала импульсивность красотки и он дал ей свою визитку, а потом начал ее продвигать. Что было дальше – вы знаете.

Киану Ривз

Киану Ривз
Киану Ривз
Фото: Getty Images

Киану мог бы стать проблемном ребенком. Родители развелись, а мать постоянно искала того единственного. Эти поиски приводили к тому, что Ривз постоянно переезжал с места на место. Среди его биографии можно выделить прогулы школы, проблемы с наркотиками и приглашение просто побыть в кадре в качестве массовки. Именно это понравилось актеру и он отправился в Лос-Анджелес в поисках славы.

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И тут помогли мужчины мамы – один из его отчимов был связан с кинобизнесом. Именно на его просьбу агентом мальчика стал Эрвин Стоун, который был с ним на протяжении 32-х лет.

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Фото: Getty Images

Но они все актеры были помешены на Голливуде. Мы с вами могли бы так и не узнать о боксере Рокки в исполнении Сельвестра Сталлоне, если бы он настойчиво не следовал за мечтой. Сталонне начинал свой путь с фильмов для взрослых. В этом жанре он планировал стать звездой, но мир увидел лишь одну такую работу – "Итальянский жеребец".

"Я играл жеребца, который предлагал всем желающим прийти на вечеринку через объявление в газете. К нему пришло около 10 человек, которые целовались и обнимались – и все. Сегодня этот фильм прошел бы даже родительскую цензуру", – говорит актер. 

Тогда за два съемочных дня актер получил 200 долларов, но с фильмами для взрослых не сложилось. Сталлоне перешел на кино для всех.

Напомним, что совсем недавно звезды Голливуда выступили с обвинениями против Трампа.

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