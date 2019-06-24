Звезды Голливуда выступили с обвинениями против Трампа

Среди подписавшихся под заявлением – София Буш и Лоуренс Фишборн

Американские звезды объединились против Дональда Трампа. Актеры Роберт Де Ниро, Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, София Буш, писатель Стивен Кинг, режиссер Роберт Райнер и другие знаменитости на портале Now This обвинили главу Белого Дома в сговоре с Россией. Говорят, он и в президенты попал благодаря масштабной информационной кампании Кремля. А все опровержения администрации Трампа называют пропагандой и ложью, за которую придется поплатиться.

Напомним, в апреле этого года генеральный прокурор США Уильям Барр сделал громкое заявление о том, что Россия вмешивалась в американские выборы. Правда, при этом Генпрокурор отрицал, что сам Дональд Трамп вступил в сговор с Россией.

Со своей стороны Дональд Трамп все обвинения против себя называл клеветой. А недавно американский президент заявил, что журналисты теряют интерес к его связям с Россией.

Трамп отметил, что значительная часть американских СМИ сейчас все равно активно поддерживает его политических оппонентов. "Я борюсь с демократами, я борюсь со СМИ", — констатировал американский лидер. "Бороться со СМИ гораздо труднее, чем с демократами", — добавил он.

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