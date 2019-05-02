Виктория Бекхэм трогательно поздравила супруга с днем рождения

Знаменитый Дэвид Бекхэм 2 мая празднует 44-летие

Виктория и Дэвид Бекхэм Фото: instagram.com/victoriabeckham

Не так давно свой 45-й день рождения отметила дизайнер Виктория Бекхэм. В честь праздника супруг звезды показал ее утреннее фото без макияжа. А сегодня, 2 мая, день рождения празднует Дэвид Бекхэм. Знаменитому футболисту исполнилось 44 года.

Жена Дэвида Бекхэма, Виктория, трогательно поздравила любимого со знаменательным событием. На своей странице в Instagram Виктория Бекхэм опубликовала фото, на котором запечатлены их ладони, и сопроводила его душевной подписью.

"С днем рождения, Дэвид Бекхэм. Ты наше все! Мы так тебя любим. Много поцелуев!", – написала Виктория.

Виктория Бекхэм поздравила мужа с днем рождения Фото: instagram.com/victoriabeckham

Кроме того, сам именинник в Instagram показал, как его с днем рождения поздравила дочь Харпер. Малышка приготовила для звездного отца сэндвич.

Дочь Харпер поздравила Дэвида Бекхэма

Ранее мы писали, что клуб Дэвида Бекхэма эффектно представил дизайн нового стадиона. Кроме того, Виктория Бекхэм рассказала, что бесит ее мужа в ней.

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Напомним, назван список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

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