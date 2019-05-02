Виктория Бекхэм трогательно поздравила супруга с днем рождения
Знаменитый Дэвид Бекхэм 2 мая празднует 44-летие
Не так давно свой 45-й день рождения отметила дизайнер Виктория Бекхэм. В честь праздника супруг звезды показал ее утреннее фото без макияжа. А сегодня, 2 мая, день рождения празднует Дэвид Бекхэм. Знаменитому футболисту исполнилось 44 года.
Жена Дэвида Бекхэма, Виктория, трогательно поздравила любимого со знаменательным событием. На своей странице в Instagram Виктория Бекхэм опубликовала фото, на котором запечатлены их ладони, и сопроводила его душевной подписью.
"С днем рождения, Дэвид Бекхэм. Ты наше все! Мы так тебя любим. Много поцелуев!", – написала Виктория.
Кроме того, сам именинник в Instagram показал, как его с днем рождения поздравила дочь Харпер. Малышка приготовила для звездного отца сэндвич.
Ранее мы писали, что клуб Дэвида Бекхэма эффектно представил дизайн нового стадиона. Кроме того, Виктория Бекхэм рассказала, что бесит ее мужа в ней.
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Напомним, назван список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.
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