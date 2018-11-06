Виталий Козловский задал поклонницам пикантный вопрос

Артист вызвал споры в сети

Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Известный украинский певец Виталий Козловский – активный пользователь Instagram. Своим поклонницам артист решил задать весьма пикантный вопрос:

"Может пора включиться и чаще постить фото в инстаграме? Или голышом? Ведь именно "голые" фото поднимают рейтинг и численность подписчиков... Что скажете? Как-то в последнее время я забросил свою страницу и не выкладываю интригующий контент", – поинтересовался у подписчиц Виталий.

Виталий Козловский Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Многие фанатки пришли в восторг от такой идеи, другие наоборот посоветовали Виталию не публиковать подобные снимки: "Ну а почему -бы и нет? ", "Можно совместить) Петь песни, готовиться к сольнику и при этом делать пикантные снимки, или видео", "Мысли в стихах, шутки-прибаутки,интригующие фото и комментарии.... К слову всё! Всё интересно", "Голым не надо а вот красивые фото можно!","У вас красивое тело, но это не значит , что его нужно выставлять. Берегите его для своей единственной! Оно должно принадлежать ей. Только вам и ей. Лучше выкладывайте стихи, размышления с милыми фото, где простота и тепло, как то, где 20000 лайков".

Отметим, что Виталий уже публиковал пикантные фото в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что во Львове требовали лишить Козловского звания заслуженного артиста.