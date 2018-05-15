"Безнравственная и продажная личность": во Львове требуют лишить Козловского звания заслуженного артиста

Сегодня, 20:46

Концерт в Москве вылез артисту боком

Виталий Козловский. Фото: Instagram Виталия Козловского
Виталий Козловский. Фото: Instagram Виталия Козловского

После того как популярный украинский певец Виталий Козловский "засветился" в Москве на пропагандистском концерте в честь праздника 9 Мая, он попал под шквал критики, а Львовский облсовет потребовал лишить исполнителя звания заслуженного артиста.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облорганизации ВО "Свобода".

"Убеждены, что такая безнравственная личность не может иметь статус заслуженного артиста Украины, ведь Виталию Козловскому указом президента Украины от 16 января 2009 года было присвоено это звание "за весомый личный вклад в дело консолидации украинского общества, развитие демократического, социального и правового государства", – говорится в обращении к президенту Петру Порошенко.

По мнению депутатов, выступления Козловского в Москве показало "не только величайший позор и продажность, но и надругательство над памятью тех погибших воинов, отдавших свою жизнь за территориальную целостность государства в российско-украинской войне, которая до сих пор продолжается на востоке".

 Напомним, ранее сообщалось, что Виталий Козловский объяснил мотивы своего выступления в Москве приглашением со стороны украинцев, живущих в России.

"І коли під час концерту отримав записку "Украина, мы тебя любим! Пусть всегда будет мир!" – Я зрозумів, що зробив все правильно", – написал Козловский на своей страничке в Instagram.

Также напомним, ранее Виталий Козловский в Instagram разместил забавные фото с отцом.

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Источник:

"Сегодня"

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