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Влада Седан: что известно о невесте Александра Зинченко

Александр Зинченко сделал предложение Владе Седан

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:27
Александр Зинченко сделал предложение возлюбленной Владе Седан
Александр Зинченко сделал предложение возлюбленной Владе Седан
Фото: instagram.com/zinchenko_96

На днях стало известно, что ключевой хавбек сборной Украины по футболу Александр Зинченко женится. 22-летний спортсмен сделал предложение своей возлюбленной – тележурналистке Владе Щегловой, более известной под псевдонимом Влада Седан.

Что известно о невесте Александра Зинченко – Владе Седан

Девушка стала популярной в футбольном мире в 2016 году, во время матча сборной Украины на Чемпионате Европы во Франции. Тогда красивую болельщицу заметили и СМИ, и болельщики, и сами футболисты.

Вскоре Влада Седан стала работать корреспондентом на профильных футбольных телеканалах, в частности, брала у футболистов и тренеров комментарии после матчей. Кроме того, девушка начала встречаться с Андреем Борячуком, права на которого принадлежали донецкому "Шахтеру". При этом Зинченко и Борячук были не просто знакомы – они общались и даже отдыхали вместе. На одном из фото, опубликованных в Instagram Александра Зинченко, футболист позирует со своими коллегами-друзьями. Все, кроме самого Зинченко, запечатлены с девушками. Одна из пар – Андрей Борячук и Влада Седан.

INSTAGRAM

Отметим, фото датировано 9 июня 2018 года, и тогда Влада Седан и Александр Зинченко еще не были вместе. Когда пара начала отношения – неизвестно, но публика узнала о романе Седан и Зинченко в июне 2019, после матча Украина – Сербия, в котором Украина одержала победу со счетом 5:0. По завершении игры Влада, как корреспондент, брала комментарии у футболистов, в том числе у Александра Зинченко. В результате спортсмен не смог сдержать эмоций и поцеловал возлюбленную в прямом эфире.

После такого инцидента скрывать отношения было глупо, и пара стала публиковать совместные фото и видео.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

А на днях, 16 сентября, Александр Зинченко сделал предложение Владе Седан. Девушка ответила согласием и поделилась романтичными кадрами, сделанными на футбольном поле и, по всей видимости, дома.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

"Самое главное "ДА" в моей жизни", – написал Александр Зинченко.

Ранее мы также писали, что известно о личной жизни тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

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