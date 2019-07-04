Вместе 20 лет: история любви Виктории и Дэвида Бекхэм
Самая красивая пара Британии отмечает годовщину свадьбы
Одна из самых крепких пар шоу-бизнеса сегодня, 4 июля, отмечает годовщину свадьбы. Ровно 20 лет назад в этот день Виктория и Дэвид Бекхэм, который недавно посоветовал старшему сыну пересмотреть отношения с Ханой Кросс, официально стали мужем и женой. Их история любви особенная, ведь не все так гладко было в их отношениях. На протяжении совместно прожитых лет звезды пережили недомолвки, а Виктория смогла простить именитому футболисту измены.
Смотрите, как Дэвид Бекхэм троллит собственную жену:
4 июля 1999 года во время бракосочетания в замке Латтрелстоун Виктория и Дэвид Бекхэм пообещали друг друга любить, уважать и поддерживать. Им удалось сдержать свое слово на протяжении многих лет и теперь по праву пару можно назвать самой крепкой.
За два года до свадьбы, в далеком 1997 году юный полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" увидел в новом клипе на песню "Say You Will Be There" Викторию Адамс – участницу популярной тогда группы Spice Girls. Часто футболист признавался в интервью, что тогда заприметил певицу. Волей случая молодые люди познакомились на одной из вечеринок после футбольного матча.
Более того, Дэвид решился взять у молодой звезды номер телефона, который она написала на билете с матча. Отметим, что футболист до сих пор хранит его. Первое свидание прошло удачно в одном из китайских пабов в Лондоне. Уже тогда спортсмен так влюбился, что был готов сразу же жениться. Но это произошло спустя год после знакомства.
Но у судьбы были свои планы и в 1998 году Виктория сказала своему возлюбленному, что она беременна. 4 марта 1999 года у них родился сын, которого назвали Бруклином. Влюбленные выбрали это имя не зря – первенец был зачат в известном одноименном районе Нью-Йорка.
Когда малышу было всего четыре месяца, влюбленные отпраздновали свадьбу в Ирландском замке XVI века – Латтрелстоуне. На торжественное мероприятие молодожены пригласили около 100 друзей и близких, а потратили около 800 тысяч долларов.
В одном из интервью футболист признался, что чувствовал во время свадьбы, когда невеста подъехала на автомобиле к нему.
"Сначала в дверях появился отец Виктории, Тони. Я внимательно смотрел на вход и увидел, что внутрь ступила она. Виктория держала на руках Бруклина и вдруг я почувствовал, что у меня пощипывает под веками. Обернувшись, я увидел Эмму Бантон – она плакала. В тот момент я был готов расплакаться даже больше, чем она, но хорошо, что кто-то догадался незаметно подсунуть мне в руку салфетку", – вспоминает знаменитость.
После пышной свадьбы молодожены приобрели по истине королевский дворец за 4 миллиона долларов. Как только они переехали в новое имение, Виктория задумалась о семье и своей вокальной карьере. Петь она больше не хотела и вовлеклась в профессию дизайнера. А начала она с себя и со своего мужа, полностью почистив гардероб и сменив стиль.
Но не все так гладко было в их семейной жизни, как казалось поклонникам. В 2002 году у пары родился второй сын по имени Ромео. Спустя год у мальчика обнаружили эпилепсию. Ко всему этому, на плечи хрупкой Виктории свалилась еще одна неприятная новость - вся британская пресса писала об измене Дэвида и даже опубликовала переписки известного футболиста со своей ассистенткой Ребеккой Лус.
Но у молодой супруги хватило сил, чтобы справиться и с этим, она простила мужа и больше эту тему общество не поднимало. Примирительным этапом в их жизни стала третья беременность и рождение снова таки сына, которого супруги назвали Круз.
После громких заголовков в прессе, болезни сына и пополнении в семьи страсти утихли. Дэвид осознал, как для него важна супруга с детьми и почти в каждом интервью повторял одни и те же слова: "Футбол, жена и дети – три кита, на которых держится мой мир".
После этого у них появились одинаковые татуировки, которые в переводе с латинского означают "все сначала". А с 2007 года у звездных супругов начался новый этап - Дэвид Бекхэм подписал контракт с компанией "Лос-Анджелес Галакси" и его семье переехала в США. Для Виктории эта страна стала отличной платформой для развития ее дизайнерского бизнеса.
В 2011 году у супругов родился четвертый ребенок – дочка по имени Харпер Севен. Виктория и Дэвид всегда мечтали о дочке и вот теперь у них полноценная семья. Сыновья выросли и, возможно, знаменитости скоро получат новый статус – дедушки и бабушки.
Для многих поклонников они стали настоящим примером и сегодня в честь своей годовщины счастливые супруги поздравляют друг друга в Instagram.
"20 лет сегодня. Я люблю тебя так сильно!", – написала Виктория.
В ответ Дэвид опубликовал архивные фото со свадьбы и светского выхода с подписью: "Вау 20 лет!.. Посмотри, что мы создали… Люблю тебя так сильно".
Ранее мы писали, что клуб Дэвида Бекхэма эффектно представил дизайн нового стадиона. Кроме того, Виктория Бекхэм рассказала, что бесит ее мужа в ней.
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