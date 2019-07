Вместе 20 лет: история любви Виктории и Дэвида Бекхэм

Самая красивая пара Британии отмечает годовщину свадьбы

Виктория и Дэвид Бекхэм Фото: Getty Images

Одна из самых крепких пар шоу-бизнеса сегодня, 4 июля, отмечает годовщину свадьбы. Ровно 20 лет назад в этот день Виктория и Дэвид Бекхэм, который недавно посоветовал старшему сыну пересмотреть отношения с Ханой Кросс, официально стали мужем и женой. Их история любви особенная, ведь не все так гладко было в их отношениях. На протяжении совместно прожитых лет звезды пережили недомолвки, а Виктория смогла простить именитому футболисту измены.

Смотрите, как Дэвид Бекхэм троллит собственную жену:

4 июля 1999 года во время бракосочетания в замке Латтрелстоун Виктория и Дэвид Бекхэм пообещали друг друга любить, уважать и поддерживать. Им удалось сдержать свое слово на протяжении многих лет и теперь по праву пару можно назвать самой крепкой.

Знакомство Виктории и Дэвида Бекхэм

За два года до свадьбы, в далеком 1997 году юный полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" увидел в новом клипе на песню "Say You Will Be There" Викторию Адамс – участницу популярной тогда группы Spice Girls. Часто футболист признавался в интервью, что тогда заприметил певицу. Волей случая молодые люди познакомились на одной из вечеринок после футбольного матча.

Более того, Дэвид решился взять у молодой звезды номер телефона, который она написала на билете с матча. Отметим, что футболист до сих пор хранит его. Первое свидание прошло удачно в одном из китайских пабов в Лондоне. Уже тогда спортсмен так влюбился, что был готов сразу же жениться. Но это произошло спустя год после знакомства.

Виктория и Дэвид Бекхэм (2000 год) Фото: Getty Images

Рождение первенца и свадьбы

Но у судьбы были свои планы и в 1998 году Виктория сказала своему возлюбленному, что она беременна. 4 марта 1999 года у них родился сын, которого назвали Бруклином. Влюбленные выбрали это имя не зря – первенец был зачат в известном одноименном районе Нью-Йорка.

Когда малышу было всего четыре месяца, влюбленные отпраздновали свадьбу в Ирландском замке XVI века – Латтрелстоуне. На торжественное мероприятие молодожены пригласили около 100 друзей и близких, а потратили около 800 тысяч долларов.

4 Июл 2019 в 12:19 PDT INSTAGRAM (@victoriabeckham)

В одном из интервью футболист признался, что чувствовал во время свадьбы, когда невеста подъехала на автомобиле к нему.

"Сначала в дверях появился отец Виктории, Тони. Я внимательно смотрел на вход и увидел, что внутрь ступила она. Виктория держала на руках Бруклина и вдруг я почувствовал, что у меня пощипывает под веками. Обернувшись, я увидел Эмму Бантон – она плакала. В тот момент я был готов расплакаться даже больше, чем она, но хорошо, что кто-то догадался незаметно подсунуть мне в руку салфетку", – вспоминает знаменитость.

После пышной свадьбы молодожены приобрели по истине королевский дворец за 4 миллиона долларов. Как только они переехали в новое имение, Виктория задумалась о семье и своей вокальной карьере. Петь она больше не хотела и вовлеклась в профессию дизайнера. А начала она с себя и со своего мужа, полностью почистив гардероб и сменив стиль.

Первая измена и болезнь сына

Но не все так гладко было в их семейной жизни, как казалось поклонникам. В 2002 году у пары родился второй сын по имени Ромео. Спустя год у мальчика обнаружили эпилепсию. Ко всему этому, на плечи хрупкой Виктории свалилась еще одна неприятная новость - вся британская пресса писала об измене Дэвида и даже опубликовала переписки известного футболиста со своей ассистенткой Ребеккой Лус.

Виктория и Дэвид Бекхэм (2006 год) Фото: Getty Images

Но у молодой супруги хватило сил, чтобы справиться и с этим, она простила мужа и больше эту тему общество не поднимало. Примирительным этапом в их жизни стала третья беременность и рождение снова таки сына, которого супруги назвали Круз.

"Все с начала" – новый этап в супружеской жизни

После громких заголовков в прессе, болезни сына и пополнении в семьи страсти утихли. Дэвид осознал, как для него важна супруга с детьми и почти в каждом интервью повторял одни и те же слова: "Футбол, жена и дети – три кита, на которых держится мой мир".

После этого у них появились одинаковые татуировки, которые в переводе с латинского означают "все сначала". А с 2007 года у звездных супругов начался новый этап - Дэвид Бекхэм подписал контракт с компанией "Лос-Анджелес Галакси" и его семье переехала в США. Для Виктории эта страна стала отличной платформой для развития ее дизайнерского бизнеса.

Дэвид и Виктория Бекхэм Фото: instagram.com/davidbeckham

В 2011 году у супругов родился четвертый ребенок – дочка по имени Харпер Севен. Виктория и Дэвид всегда мечтали о дочке и вот теперь у них полноценная семья. Сыновья выросли и, возможно, знаменитости скоро получат новый статус – дедушки и бабушки.

Все семейство Дэвида и Виктории Бекхэм Фото: instagram.com/davidbeckham

Для многих поклонников они стали настоящим примером и сегодня в честь своей годовщины счастливые супруги поздравляют друг друга в Instagram.

"20 лет сегодня. Я люблю тебя так сильно!", – написала Виктория.

В ответ Дэвид опубликовал архивные фото со свадьбы и светского выхода с подписью: "Вау 20 лет!.. Посмотри, что мы создали… Люблю тебя так сильно".

4 Июл 2019 в 12:41 PDT INSTAGRAM (@davidbeckham)

