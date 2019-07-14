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В Нью-Йорке сорвался концерт Джей Ло: зрителей пришлось эвакуировать

20 тысяч зрителей пришлось эвакуировать в темноте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:19
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Фото: Getty Images

Вчера вечером более 70 тысяч жителей Нью-Йорка остались без света на четыре часа. Из-за возгорания одного из трансформаторов без света на четыре часа остались самые элитные районы мегаполиса – Манхэттен и Верхний Ист-Сайд. Не работали светофоры, лифты в домах и уличные фонари.

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В это время на сцене знаменитого спортивного комплекса "Мэдисон-сквер-гарден" перед 20 тысячами зрителей выступала Дженнифер Лопес, когда внезапно погас свет и зал погрузился во тьму. Отметим, что Джей Ло успела спеть всего несколько песен. Зрителей пришлось эвакуировать, а концерт – отменить. 

INSTAGRAM (@oandjtoday)

"Мое сердце разбито и я опустошена. Я люблю вас. Мне очень жаль, что это произошло", — сказала певица в видеоролике, снятом на бэкстейдже. 

INSTAGRAM (@jlo)

Джей Ло призналась своим поклонникам в любви и пригласила всех на повторный концерт, который перенесли на понедельник, 15 июля.

Напомним, Дженнифер Лопес спела на одной сцене с дочерью. Звездный дуэт образовался на концерте Джей Ло в Калифорнии.

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