Манхеттен погрузился во тьму: яркие фото массового блэкаута в Нью-Йорке
Отключение электричества коснулось более 50 тысяч жителей Города Большого Яблока
В Нью-Йорке произошло крупное отключение электричества, затронувшее более 50 тысяч жителей Манхэттена, где недавно удалось предотвратить теракт. Проблему с электроснабжением удалось оперативно решить.
Как сообщил вечером 13 июля мэр города Билл Де Блазио, преимущественно пострадали центральная и верхняя часть района. Из-за случившегося ему пришлось срочно отменить мероприятие в рамках предвыборной президентской кампании в другом штате и вернуться.
"Похоже, что что-то пошло не так на этапе передачи электроэнергии из одной части города в другую", — заявил градоначальник.
Телеканал NBC передает, что причиной сбоя мог стать пожар на трансформаторной подстанции.
В результате перебоя питания была нарушена работа метрополитена, и автомобильного движения – из-за отключившихся светофоров.
Спустя несколько часов Де Блазио сообщил, что подача электроэнергии была полностью восстановлена. Он сотрудников экстренных служб поблагодарил за слаженную работу и заявил о начале расследования причин инцидента.
Напомним, ранее в Нью-Йорке произошла авария мусоровоза, которая привела к транспортному коллапсу накануне Дня независимости США.
Мы также писали об авиакатастрофе на Манхэттене, где на крыше одного из зданий разбился и загорелся вертолет.
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