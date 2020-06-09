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Михаилу Ефремову за смертельное ДТП грозит до 12 лет тюрьмы: все подробности

Сегодня, 10:55

В больнице умер водитель фургона, в который въехал актер

В понедельник вечером, 8 июня, российский актер Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в Москве. Известно, что Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, развернулся через сплошную и, выскочив на полосу встречного движения, практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада".

В результате полученных травм в больнице рано утром скончался водитель фургона. По информации Telegram-канала BAZA, погибшим является 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров. У мужчины осталась жена, сын и дочка.

"В Москве работал водителем-курьером", – сказано в сообщении.

Также согласно сообщению Telegram-канала Mash со ссылкой на МВД России, дело против Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В крови актера было обнаружено 1,05 промилле алкоголя, что относится к средней степени опьянения. Сам актер почти не пострадал.

Видео момента смертельной аварии с участием Михаила Ефремова смотрите в нашем материале.

Несколько лет назад актер Михаил Ефремов заявил, что избавился от пагубной привычки и начал вести здоровый образ жизни, а также признался, что в последнее время он пьет с друзьями вовсе не алкоголь, а березовый сок и три раза в неделю посещает бассейн.

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