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Актер Ефремов устроил смертельное ДТП: подробности о погибшем и аварии, фото и видео

9 июня, 09:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Вместе с Михаилом Ефремовым в машине были двое пассажиров

Водитель фургона, пострадавший в аварии с Михаилом Ефремовым в Москве, скончался. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как отмечается, водитель в ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью.

Мужчина, погибший в аварии с Михаилом Ефремовым, – 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров. В Москве работал водителем-курьером.

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Как известно, авария произошла вечером 8 июня, по словам очевидца, актер был сильно пьян. По информации Telegram-канала Baza, Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, развернулся через сплошную и, выскочив на полосу встречного движения, практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники правоохранительных органах, после смерти водителя Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова может быть переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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Вместе с Михаилом Ефремовым в машине были двое пассажиров: еще один актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

По данным Telegram-канала Mash, жена погибшего находится в тяжелом эмоциональном состоянии и постоянно плачет. Представители Михаила Ефремова вывезли ее из больницы.

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым

В Сети также появилось фото дочери Ефремова после того, как она узнала об аварии.

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Напомним, момент ДТП попал на видео с камер наблюдения.

Telegram-канал Baza

Напомним, ранее актер Михаил Ефремов заявлял, что избавился от пагубной привычки и начал вести здоровый образ жизни.

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