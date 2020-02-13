Жан Беленюк об издевательствах сверстника: "Называл обезьяной"

Спортсмен и нардеп откровенно рассказал о насмешках в детстве

Чемпион мира по греко-римской борьбе и нардеп Жан Беленюк, который признался, сколько зарабатывает в Верховной Раде, в интервью рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" откровенно рассказал о ранней смерти отца, сложном детстве, бедности и издевательствах сверстников из-за цвета кожи.

Так, отец будущей звезды приехал в Киев из Южной Африки учиться в Национальном авиационном университете. Там он встретил будущую мать Жана, однако связать себя узами брака пара так и не успела.

"Он погиб в автокатастрофе по политическим мотивам, скажем так. В Африке, в Руанде были бурные времена. А так как мой отец был там военнообязан, он должен был ехать туда, его призвали. Он улетел – мама была еще беременна", – откровенничает спортсмен.

Жан Беленюк Фото: Instagram

Жана воспитывала мама и бабушка, жила семья небогато, поэтому с 13 лет мальчишка старался самостоятельно заработать деньги. Но на этом детские трудности не заканчиваются. Сверстники часто дразнили Беленюка из-за цвета кожи. Один из них даже называл его "обезьяной". Однако на данном этапе Жан Беленюк благодарен им, так как именно буллинг воспитал в нем силу и веру в себя.

"Называл обезьяной. Вы знаете, как можно называть человека с темной кожей. Но скажу, что я очень благодарен этому парню, потому что он действительно сделал для меня, я считаю, хорошую услугу. Он научил меня концентрироваться именно на результате и не считаться с тем, что происходит вне этого, вне моей концентрации. И мне тренер однажды сказал, что ты должен быть, как лошадь, зашоренный. Ты должен видеть только свою цель, ты должен идти к ней, а что происходит где-то там сбоку, сзади, сверху – тебя не должно интересовать. И эти слова я усвоил очень хорошо. Это и сейчас мне помогает", – признается Жан.

О жизни нардепа, планах на семью и детей, маме и другие подробности о Жане Беленюке узнайте в интервью "Зіркового шляху".

Ранее мы также писали, что еще один звездный нардеп Николай Тищенко высказался о скандале вокруг развода Владимира Остапчука.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.