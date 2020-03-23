Звезда на карантине: чем занимается Потап во время вспышки коронавируса

Музыкант уверен, что всех ждет хеппи-энд

Из-за вспышки коронавируса в Украине объявлен карантин, который продлится, как минимум, до 3 апреля. Знаменитости в своем большинстве решили обезопасить себя и окружающих, и самоизолировались. Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" запускает новую рубрику "Звезда на карантине". Вы будете в курсе, как украинские знаменитости переживают самоизоляцию, публикуя эксклюзивные видео только для зрителей "Зіркового шляху". И прямо сейчас предлагаем узнать, как на карантине проводит время певец и шоумен Алексей Потапенко, он же Потап.

"Я перемещаюсь от одного места к другому. Ограниченное количество перемещений – только от студии домой", – признается артист.

К слову, за время карантина Потап успел записать новый хит о коронавирусе. Но на этом сюрпризы от музыканта не заканчиваются. Уже скоро группа MOZGI тоже представит композицию на тему карантина.

Как проходит жизнь Потапа во время карантина – узнайте в сюжете:

"Это уж точно, вы сможете включить и потанцевать – обещаю вам клевое настроение", – говорит шоумен.

А еще Алексей сообщил, что успел за время карантина провести целых три тренировки и наконец удалить три зуба мудрости, которые ему докучали.

Алексей Потапенко Фото: instagram.com/realpotap

"Всем желаю одного, занимайтесь чем хотите. Но главное быть в хорошем настроении. В положительными настроении. Как поэт известный артист: подумайте о том, что в будущем мы посмотри на эту всю ситуацию, улыбнемся и подумаем, как же мы боялись, как же мы сплотились все вместе и помогали друг другу. Нужно достать самое глубоко человеческое и приходить на помощь. Мы живы, и мы выживем, и все будет хорошо", – уверен Потап.

Напомним также, Сергей Притула посоветовал, чем заняться во время карантина.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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