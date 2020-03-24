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Звезда на карантине: Вика из НЕАНГЕЛОВ посоветовала, чем заняться дома

Певица продолжает придерживаться спортивного режима

Валерия Ильченко
Сегодня, 12:10

Карантин в связи со вспышкой коронавируса в Украине в самом разгаре, и многим самоизоляция дается очень непросто. Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" запустила рубрику "Звезда на карантине", в которой публикуются эксклюзивные видеообращения украинских знаменитостей.

Так, пока Слава Каминская в Instagram делится рецептами блюд, которые собственноручно готовит с детьми, ее коллега по группе Виктория Смеюха продолжает держать тело в тонусе даже во время карантина.

Вика из НЕАНГЕЛОВ
Вика из НЕАНГЕЛОВ
Фото: instagram.com/vikanablack

"Дорогие друзья, я, как и вы, нахожусь сейчас на карантине и хочу настоятельно рекомендовать это время использовать с пользой для своего тела. С пользой для дела!", – говорит Виктория.

И Вика сразу делится комплексом упражнений, которые каждый может выполнить в домашних условиях. Это качание пресса, различных групп мышц живота и растяжка для ног.



Также звезда в очередной раз призвала всех украинцев: "Дезинфицировать ручки. Вовремя их мыть, как можно чаще мыть ручки".

К словам Виктории присоединяется и еще один звездный спортсмен – певец Никита Ломакин.

"Я на карантине, как видите – занимаюсь спортом, чего и вам советую. Тратьте свое время с пользой. Мойте руки и не болейте", – рекомендует артист.

Ранее мы также показали, как проводит время на карантине Потап.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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