50 оттенков голубого: Елизавета II посетила народные игры в Шотландии

Британская королева Елизавета II приехала в Шотландию ради своих любимых игр Braemar Gathering

Королева Елизавета II. Фото: AFP

Елизавета II, о кулинарных предпочтениях которой рассказал ее повар, посетила одно из своих самых любимых спортивных мероприятий – народные игры Braemar Gathering, которые ежегодно проходят в Шотландии, и являются лучшим способом познакомиться с традициями и культурой этой северной страны.

Королева прибыла на мероприятие с принцем Чарльзом и принцессой Анной. По такому случаю она предпочла надеть голубой костюм темного оттенка, такого же цвета пальто и шляпку. Дополнила образ 92-летняя Елизавета брошью в виде птичьего пера и жемчужным ожерельем.

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Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит побывали с официальным визитом в Дании, где встретились с датской королевой Маргрете II, ее сыном и кронпринцессой Мэри. Случайно ли, но Брижит Макрон и кронпринцесса Мэри выбрали для встречи одежду одного цвета.