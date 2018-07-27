Правила питания Елизаветы II: что ест британская королева

Повар, который работал при дворе 15 лет, рассказал о правилах питания британской королевы Елизаветы II.

На столе у монарха не бывает пасты, риса и картофеля. Кроме того к блюдам никогда не добавляют чеснок, ведь королева всегда заботится о свежести дыхания. Только иногда королевские блюда могут приправить небольшим количеством лука. Также Елизавета обожает стейки полной прожарки.

Примечательно, что британская королева никогда не ест бананы целиком: она сначала нарезает их на маленькие кусочки, и только тогда употребляет фрукт.

Напомним, ранее королева Великобритании Елизавета вторая поразила публику необычным ярким нарядом. Она приехала на торжественный прием в Лондоне в платье с цветочным принтом и складками на подоле.

Также мы писали о том, что Елизавета II самостоятельно водит Jaguar. Фотографы поймали ее за рулем автомобиля, когда она возвращалась из церкви. Отмечается, что 91-летняя королева ехала домой в Виндзорский замок после службы в Королевской капелле Всех Святых в Виндзорском парке.