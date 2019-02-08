Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что надеть на День влюбленных: модные идеи и стильные образы

В чем встречать День святого Валентина и как одеться на романтическое свидание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:51
Что надеть на День влюбленных: модные идеи и стильные образы
Что надеть на День влюбленных: модные идеи и стильные образы
Фото: Depositphotos

Чем ближе День святого Валентина 2019, тем активнее женщины начинают задумываться, как одеться на 14 февраля. Ведь это один из самых романтичных праздников, а потому и выглядеть в такой день хочется изысканно, утонченно и как-то по-особенному. Читайте в нашей статье, в чем встречать День святого Валентина, и примеряйте на себя самые романтические образы.

Читайте также
Красивые прически на День святого Валентина: фото

Что надеть на 14 февраля: удобная и практичная одежда

Прежде всего, определитесь, где и в каком формате вы планируете провести День святого Валентина. Если у вас намечается загородная поездка с любимым человеком, то вряд ли вам подойдут шпильки на ногах и глубокое декольте. Одежда должна быть удобной и практичной, чтобы не вы напрягались ради нее, а наоборот – она работала на вас, давая вам ощущение комфорта, тепла и легкости в течение 14 февраля. А вот обозначить праздничность Дня влюбленных можно каким-нибудь стильным аксессуаром, к примеру, розовым шарфиком шапочкой с поцелуйчиками или рукавичками с милыми сердечками.

Фото: Pinterest

В чем встречать 14 февраля: женственный наряд

Если никаких экстремальных условий в День святого Валентина не предвидится, и праздник вы будете отмечать во вполне цивилизованных условиях, то лучшим вариантом, подчеркивающим вашу женственность и стильность образа, конечно же, будет платье. Но имейте в виду, повседневный офисный вариант тут не подойдет, все-таки праздник! Выбирайте коктейльное или вечернее платье по своему вкусу, фигуре и настроению. Вам ли не знать, какой вариант наряда выгодно подчеркнет все достоинства фигуры и завуалирует возможные недостатки. Но и тут не упускайте из виду уместность, к примеру, вечернего платья на клубной вечеринке или коктейльного варианта в театре.

Фото: Pinterest

В чем встречать День святого Валентина: классика жанра

Неизменно актуальным и беспроигрышным вариантом на День всех влюбленных остается легендарное классическое маленькое черное платье, созданное в далеком 1926 году Коко Шанель. Несмотря на все видоизменения и обновления, его крой остается первоначальным и подходит практически всем женщинам, даря ощущение легкости и сексуальности. Так что в вашем гардеробе обязательно должен быть такой наряд, и 14 февраля – отличный повод, чтобы его надеть для создания романтического образа.

Фото: Pinterest

В чем встречать День святого Валентина: модные идеи

Если платья – это не ваш конек, тогда выберите для себя на День святого Валентина элегантный костюм – с юбкой или брючный. Главное, чтобы наряд был в меру сексуален, подчеркивал ваши достоинства, не стеснял движения и был вам к лицу. Но имейте в виду, что вещи должны сочетаться друг с другом, причем не только по цвету. Так, с короткой юбкой лучше надеть более строгий верх. А вот глубокое декольте будет эффектнее смотреться с длиной миди. Иначе, слишком обнажая и верх, и низ вы рискуете из романтического образа перейти в пошловатый и вульгарный.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Если вы собираетесь отпраздновать День святого Валентина дома, смотрите нашу подборку фильмов для влюбленных.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
День влюбленных: шесть идей, как сделать секс незабываемым Что подарить на День святого Валентина: мнения экспертов
стиль 14 февраля день святого валентина день влюбленных
Реклама

Новости партнеров

Монро показала архивное фото, когда была Александром
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Модные стрижки для круглого лица: топ-4
Модные стрижки для круглого лица: топ-4

Популярные статьи

Сегодня, 15:24Fun

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 12:10Шоу-бизнес

Кто на самом деле Меган Маркл: подруги герцогини рассказали правду о ней

Вчера, 18:06Fun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

Первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение": все участники и их песни

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Мать Децла на прощании с сыном: "Надо было его лечить"

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Неожиданный поворот: Хейден Панеттьер отдала дочь Владимиру Кличко – СМИ

Вчера, 10:12Психология

10 решений, о которых вы точно никогда не пожалеете

Вчера, 09:34Fun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

Вчера, 08:35Техно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

Вчера, 04:05Психология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

6 февраляСтиль

Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019: фото

6 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

6 февраляШоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

6 февраляFun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 февраляШоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

6 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

Новости партнеров

Стали известны результаты экспертизы Децла: что нашли в крови
Стали известны результаты экспертизы Децла: что нашли в крови
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Тату Тины Кароль вызвало споры в Сети: красота или сумасшествие?
Тату Тины Кароль вызвало споры в Сети: красота или сумасшествие?
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос
Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос
Вера Брежнева позирует обнаженной в ванной
Вера Брежнева позирует обнаженной в ванной
Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру
Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру