Дуа Липа вышла на сцену в костюме украинского дизайнера

Британская исполнительница Дуа Липа отыграла концерт в откровенном белом наряде, который создала дизайнер из Украины

Популярная нынче исполнительница из Британии Дуа Липа, выступившая ранее в Киеве на открытии финала Лиги чемпионов, которая любит эпатажные и несколько откровенные наряды, вышла на сцену во время своего последнего концерта в костюме от украинского дизайнера Ksenia Schnaider.

Примечательно, что все самое интересное певица обычно демонстрирует не в клипах, а на сцене. Вот и на этот раз она удивила своих поклонников белыми брюками, по бокам которых были длинные разрезы, и курткой в тон, надетой прямо поверх нижнего белья.

Дуа Липа в костюме от украинского дизайнера Фото: instagram.com/dualipa Дуа Липа в костюме от украинского дизайнера Фото: instagram.com/dualipa Дуа Липа в костюме от украинского дизайнера Фото: instagram.com/dualipa Дуа Липа в костюме от украинского дизайнера Фото: instagram.com/dualipa Дуа Липа в костюме от украинского дизайнера Фото: instagram.com/dualipa Дуа Липа в костюме от украинского дизайнера Фото: instagram.com/dualipa Дуа Липа в костюме от украинского дизайнера Фото: instagram.com/dualipa Дуа Липа в костюме от украинского дизайнера Фото: instagram.com/dualipa Дуа Липа в костюме от украинского дизайнера Фото: instagram.com/dualipa 1/9

Многих заинтересовал такой, достаточно соблазнительный костюм, а чуть позже дизайнер из Киева Ksenia Schnaider написала у себя в Instagram, что это творение ее рук.

"Перфоменс Дуа Липы в наряде от Ксении Шнайдер", – подписала модельер.

Напомним, что это далеко не первый наряд в гардеробе звезды, созданный украинским дизайнером. Ранее она пришла на одну из вечеринок в платье от украинского бренда Marianna Senchina. Тогда выбор певицы пал на наряд в горошек с бархатными бантами, у которого тоже был высокий разрез до самой талии.